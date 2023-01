Terra amara continua ad andare in onda anche il 3 e il 4 gennaio con maxi puntate che occuperanno la fascia oraria dalle 14:10 alle 15:30 circa. In questi nuovi episodi, i telespettatori vedranno come Seher riuscirà a far licenziare la baby sitter di Adnan prendendone il posto. Inoltre, i telespettatori faranno la conoscenza della madre di Mujgan. Hunkar e Fekeli invece, usciranno illesi da un agguato in cui un uomo sparerà dei colpi di pistola contro di loro.

Terra amara, trama del 3 gennaio: Seher fa licenziare la baby sitter di Adnan

Terra Amara continuerà ad andare in onda anche in queste festività natalizie, per la gioia dei tantissimi fan della serie tv turca.

Mediaset, dal 29 dicembre scorso, ha deciso di trasmettere delle maxi puntate che, sino al 7 gennaio prossimo, occuperanno la fascia oraria che va dalle 14.10 e sino alle 15:30 circa. Tanti i colpi di scena che attendono il pubblico in questo inizio anno. Ad esempio, scorrendo le anticipazioni sulla puntata in onda martedì 3 gennaio, si viene a sapere che Seher riuscirà, con uno stratagemma, a far licenziare la bambinaia di Adnan.

Seher diventa la nuova bambinaia di Adnan: spoiler Terra amara

La domestica riuscirà a conquistare la fiducia di Zuleyha, facendosi assumere al posto della vecchia baby sitter. Sarà quindi Seher la nuova bambinaia del piccolo Adnan. Sempre dalle anticipazioni su questo nuovo appuntamento, si scoprirà che Cengaver sarà sempre più in difficoltà, visto che Demir si sarà rifiutato di ridargli i soldi che aveva investito nella loro società A questo punto, l'uomo acconsentirà che la moglie venda i suoi gioielli per risanare i debiti.

Demir intanto, si tufferà in una nuova avventura acquistando la squadra di calcio di Cukurova. La squadra riuscirà a vincere la finale e Demir sfilerà trionfante per le vie della città.

Terra amara, puntata 4 gennaio: agguato a Hunkar e Fekeli

In Terra amara ci sarà ancora una questione in sospeso per Yilmaz e Fekeli. Chi ha sabotato la macchina di Akkaya?

Fekeli sarà convinto che sia stato Demir e non esiterà ad accusarlo. Intanto in città arriverà la madre di Mujgan. La donna troverà mille difetti nella vita della figlia. Soprattutto alla signora Sevil non piacerà il fatto che Mujgan sia fidanzata con un ex galeotto. Nel corso della puntata in onda il prossimo 4 gennaio, inoltre, succederà qualcosa di imprevisto.

Hunkar e Fekeli, durante uno dei loro incontri, verranno aggrediti con degli spari. Fortunatamente i due ne usciranno illesi. Anche in questo caso, sarà Demir l'indiziato numero uno. Pure Hunkar sospetterà del figlio, ma l'uomo negherà ogni coinvolgimento. Per scoprire cosa succederà, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.