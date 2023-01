Tanti colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere il 18 e 19 gennaio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Saniye non riuscirà a perdonare Gaffur per averla tradita con Seher. Zuleyha Altun si arrabbierà con Gulten, rea secondo lei di non aver recapitato la sua lettera a Yilmaz.

Terra amara, anticipazioni 18 gennaio: Gaffur spezza il cuore di Saniye

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata che sarà visibile mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5, annunciano importanti sviluppi.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) convincerà suo marito a partecipare alla cerimonia di premiazione per i contribuenti di Adana. In questo modo la ragazza si augurerà di poter rivedere Yilmaz. Avranno un confronto, che tuttavia non avrà i risvolti sperati.

Cetin sarà sempre più sicuro che Demir (Murat Ünalmış) sia coinvolto in prima persona nell'attentato a Fekeli. Per questa ragione deciderà di informare Ali, che gli proibirà di farne parola con Yilmaz.

Saniye, invece, farà una scoperta che le spezzerà il cuore. La domestica scoprirà del tradimento di Gaffur e perderà il lume della ragione.

Puntata 19 gennaio: Zuleyha rimprovera Gulten

Nella nuova puntata di Terra amara in programma giovedì 19 gennaio 2023, Gaffur proverà a farsi perdonare da Saniye, dopo che ha scoperto la sua tresca con Seher.

Purtroppo le intenzioni del capomastro faranno un buco nell'acqua.

Dopo il suo ritorno a casa in seguito al ricovero in una casa di cura a opera di Hunkar (Vahide Percin), che l'aveva trovata in stato di incoscienza dopo un tentato suicidio, Zuleyha scoprirà che Yilmaz si è fidanzato ufficialmente con la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

La madre di Adnan, a questo punto, rimprovererà aspramente Gulten (Selin Genç) di non aver recapitato la lettera all'ex fidanzato. In realtà la domestica aveva spedito la missiva, ma è finita nello zaino della figlia di Nazire per sbaglio.

Sermin e Fusun credono che Altun abbia avuto un aborto spontaneo

Sermin (Sibel Taşçıoğlu ) e l'amica Fusun, invece, inizieranno a spettegolare circa un presunto aborto spontaneo di Zuleyha Altun, all'oscuro del reale motivo del ricovero. Le due donne si domanderanno come i due coniugi possono aver avuto rapporti intimi, visto che le cose andavano molto male tra di loro.