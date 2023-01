Tanti colpi di scena, sentimenti, passioni, e sorprese continuano a movimentare le trame della soap opera turca Terra amara. Nel corso degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset il 19 e il 20 gennaio 2023, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) ancora una volta se la prenderà con la domestica Gulten Taskin (Selin Genç), dato che si arrabbierà con lei con la convinzione che non abbia fatto avere a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) la lettera che gli ha scritto prima di tentare il suicidio per fargli apprendere che Adnan è nato dalla loro passata storia d’amore.

Terra amara, episodio del 19 gennaio: Akkaya e Mujgan si fidanzano in maniera ufficiale

Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo giovedì 19 gennaio, il capomastro Gaffur (Bülent Polat) non riuscirà a farsi perdonare dalla moglie Saniye (Selin Yeninci). Demir (Murat Ünalmış) invece dopo essere stato scagionato farà uscire la moglie Zuleyha dall’ospedale psichiatrico, in cui sua madre Hunkar (Vahide Perçin) l’ha fatta internare per aver cercato di farla finita con la sua vita tagliandosi le vene: la protagonista dello sceneggiato quindi rimetterà piede alla villa.

Altun rimprovererà Gulten, non appena verrà a conoscenza che Yilmaz e Mujgan (Melike İpek Yalova) si sono fidanzati in maniera ufficiale: la domestica verrà sgridata per non aver consegnato la lettera di Altun ad Akkaya come ha già passato in passato.

In realtà Zuleyha questa volta si sbaglierà di grosso, poiché ignorerà che la sorella di Gaffur ha spedito la sua missiva.

Anticipazioni puntata del 20/01: Zuleyha e Yilmaz si pensano a vicenda

Nella puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 20 gennaio, per cominciare Zuleyha non farà che pensare in continuazione a Yilmaz: anche nella mente di quest’ultimo ci sarà la sua ex fidanzata.

Sia a Demir e Mujgan, non passerà di certo inosservato l’atteggiamento dei rispettivi compagni.

Nel contempo Fekeli (Kerem Alışık) si recherà con Hunkar nel posto in cui da ragazzo passava il tempo pensando a lei: la serata che quest’ultima trascorrerà con il suo vecchio amore rischierà di essere rovinata dal maltempo.

Spoiler turchi: Gulten rinuncia a mettere al corrente Akkaya della missiva di Altun

Sempre riguardo all’epistola che Gulten doveva fare recapitare a Yilmaz, dalle anticipazioni turche si evince che si troverà nelle mani della figlia di Nazire (Teksin Pircanli), che dopo averla messa nella borsa di scuola si dimenticherà di farla avere al destinatario.

A fermare la domestica quando manifesterà l’intenzione di mettere al corrente Akkaya della missiva sarà Saniye (Selin Yeninci), dicendole che Demir non ci penserà due volte a sbarazzarsi di lei qualora dovesse venire a conoscenza del suo gesto.