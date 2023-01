Durante la seconda puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore (dal 16 al 20) che andrà in onda martedì 17 gennaio su Rai1 alle 16:05, Marcello esprimerà la volontà di trasferirsi in Australia e lasciare definitivamente il capoluogo lombardo. Salvo sarà preoccupato per la decisione del suo amico e si sfogherà con Armando che proverà a far cambiare idea a Barbieri.

Nel frattempo, Francesco si impegnerà duramente a lavoro per fare cambiare idea al giovato Amato sul suo conto, mentre Adelaide convincerà Matilde a riconciliarsi con Vittorio per far funzionare le cose tra loro due e soprattutto al Paradiso.

Il dottor Conti finalmente ritirerà il premio riconosciutogli per la campagna promozionale.

Vittorio e Matilde si riconciliano al Paradiso

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso numero 82, Adelaide, da poco assunta nella redazione della "Posta del Cuore", deciderà di parlare con Matilde e proverà a convincerla di riconciliarsi con il direttore del magazzino Vittorio. La contessa riuscirà pienamente nel suo intento, poiché la signora Frigerio e il dottor Conti ben presto si riavvicineranno, tanto che l'uomo sceglierà di ritirare il premio (in precedenza rifiutato) riconosciutogli per la campagna promozionale della nuova collezione del suo atelier.

Nel frattempo, Francesco si impegnerà duramente a lavoro per conquistare la fiducia di Salvatore, ma nonostante i consigli del signor Ferraris, non sembrerà affatto facile per il giovane ragazzo raggiungere il suo obiettivo.

Marcello vuole trasferirsi in Australia

Dopo la serata in cui il giovane Barbieri ha perso la pazienza sferrando un pugno sul volto del suo avversario, Ludovica ha deciso di ufficializzare il suo fidanzamento con l'imprenditore Ferdinando spingendo il suo ex compagno nella disperazione più totale.

Successivamente, Marcello esprimerà la sua volontà di lasciare per sempre il capoluogo lombardo e trasferirsi in Australia, in questo modo potrebbe continuare la sua vita lontano dalla sua ex fidanzata e dimenticarla.

Salvatore sembrerà molto preoccupato per il futuro del suo migliore amico e si sfogherà con Armando che proverà a far cambiare idea al pupillo di Adelaide.

Armando fa una confessione inaspettata a Marcello

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso delle Signore, Armando proverà a convincere il giovane Barbieri a restare a Milano giocandosi il tutto per tutto con una confessione inaspettata.

Attualmente non è chiaro cosa dirà il signor Ferraris al suo amico, ma stando alle trame delle prossime puntate, la sua confessione non sarà utile e Marcello sarà ostinato nel suo intento di rifarsi una vita altrove. Così, Armando, chiederà aiuto alla contessa di Sant'Erasmo.