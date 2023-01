Momenti di paura si vivranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler della seconda stagione rivelano che Behice presterà soccorso alla nipote Mujgan Hekimoglu dopo averla ritrovata in una vasca con le vene dei polsi recisi.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan informa Demir che suo marito si vede con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate della seconda stagione rivelano che Mujgan compierà una atto inconsulto.

La storyline prenderà il via quando Zuleyha sarà arrestata per aver cercato di uccidere suo marito, colpevole di averle sottratto i figli dopo aver capito che si incontrava con Yilmaz.

Una volta in galera, la donna riceverà la visita dell'ex meccanico.

Mujgan osserverà da lontano l'incontro tra di loro per poi raccontare tutto a Behice di quello che ha appena visto.

La pediatra, infatti, accuserà dei sensi di colpa per aver raccontato a Demir che Yilmaz si vedeva con sua moglie. Intanto l'ex meccanico farà ritorno a casa. Sarà in questo frangente che Akkaya chiederà a Mujgan la separazione, facendola sprofondare nella disperazione più totale.

Behice soccorre la nipote ritrovata con le vene dei polsi tagliati

Mujgan (Melike İpek Yalova) deciderà di togliersi la vita. Ma prima di fare ciò, la donna compilerà una missiva d'addio per suo marito per poi tagliarsi le vene dei polsi in una vasca d'acqua, dimostrando di non poter stare senza Yilmaz (Uğur Güneş).

Intanto Behice troverà sia la lettera che sua nipote, tanto da prestarle subito soccorso, così la accompagnerà immediatamente in ospedale.

In questa circostanza, Sabahattin apprenderà che la collega ha tentato di togliersi la vita dopo la richiesta di divorzio da parte di Yilmaz.

Yilmaz scopre che sua moglie ha tentato il suicidio

Intanto i medici riusciranno a suturare le ferite e per questo Mujgan verrà dimessa il giorno stesso. Una volta a casa, la pediatra apprenderà che sua zia le ha detto una bugia visto che Yilmaz non ha chiesto sue notizie in ospedale. Anzi, Hekimoglu scoprirà che suo marito è finito in galera per aver litigato con gli avvocati in tribunale a causa di Zuleyha, dopo aver letto le pagine di un quotidiano locale.

Intanto, l'ex meccanico farà ritorno a casa dove avrà modo di leggere la missiva scritta dalla consorte prima del tentato suicidio. Qui i due riusciranno ad avere un confronto senza alzare i toni e prenderanno una decisione definitiva a riguardo il loro futuro matrimoniale.