Nuove nozze a Terra amara: a coronare il loro sogno d'amore saranno Mujgan e Yilmaz ma non senza intrighi e macchinazioni. Infatti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Akkaya troverà il modo di costringere il futuro suocero a prendere parte allo sposalizio, ricattandolo con alcune foto compromettenti che potrebbero mettere in pericolo la sua brillante carriera di medico. Mujgan, felice di avere i genitori presenti nel suo giorno più importante, sarà all'oscuro di tutto, almeno per il momento.

Yilmaz va dal suocero a Istanbul

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sulle imminenti nozze di Yilmaz e Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, poco prima del giorno del matrimonio, la dottoressa sarà pensierosa e triste visto che i suoi genitori non accetteranno Akkaya come futuro genero per via del suo passato da ex galeotto e dei suoi modi violenti. A prendere in mano la situazione sarà Yilmaz il quale, dietro consiglio di Fekeli, si recherà in ospedale a Istanbul dal futuro suocero per potersi chiarire con lui.

La conversazione tra i due uomini prenderà pieghe inaspettate, tanto che gli animi si surriscalderanno e Yilmaz minaccerà il padre di Mujgan che se non si presenterà con la moglie alle nozze dovrà vedersela con lui.

Ma non sarà tutto, qui visto che ben presto i telespettatori scopriranno che Akkaya si è spinto ancora oltre per ottenere il suo scopo e far felice la futura moglie.

Yilmaz e Mujgan si sposano

Arriverà il giorno delle nozze che vedrà Cengaver e Sabahattin partecipare in qualità di testimoni. Anche in un giorno tanto importante, Yilmaz non potrà fare a meno di pensare a Zuleyha, tanto che non solo avrà qualche attimo di titubanza nel momento del fatidico sì, ma immaginerà che dietro il velo da sposa ci sia proprio la Altun.

In ogni caso, i due giovani diventeranno marito e moglie e perfino Hunkar prenderà parte alla festa per stare vicino all'amato Fekeli e per rappresentare la famiglia Yaman.

Ad un certo punto, anche Behzat e Sevil si presenteranno alla cerimonia, rendendo felice Mujgan. Ma il colpo di scena arriverà durante un ballo tra padre e figlia.

Mujgan chiederà cosa ha fatto cambiare idea a Behzat tanto da arrivare al matrimonio. A questo punto con un flashback del dottore, il pubblico scoprirà che durante la visita a Istanbul, Yilmaz ha consegnato una busta con delle foto al medico in cui veniva ritratto mentre molestava una giovane in ospedale che poi si è suicidata. Behzat non dirà nulla di tutto ciò alla figlia. Ma per Yilmaz l'imprevisto sarà dietro l'angolo, visto che la mattina successiva alle nozze riceverà una brutta notizia. Per sapere di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.