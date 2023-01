Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz non riuscirà a trattenere la sua rabbia e il tentativo di rendere felice la sua futura sposa si trasformerà in una minaccia vera e propria ai danni del suocero. Infatti, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, vedendo Mujgan pensierosa e triste per l'assenza dei genitori ai preparativi delle nozze, Akkaya deciderà di prendere la situazione in mano recandosi nell'ospedale presso cui lavora Behzat. Il medico sembrerà fermo sulla sua posizione e per questo Yilmaz arriverà a minacciarlo.

Mujgan triste per l'assenza dei suoi genitori

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che portano i telespettatori a grandi passi verso le nozze tra Yilmaz e Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, a pochi giorni dal matrimonio i due fidanzati inizieranno a spedire gli inviti per lo sposalizio e Mujgan non potrà fare a meno di rattristarsi. La donna penserà che, siccome hanno più volte ribadito di non accettare Akkaya come genero, i genitori non saranno presenti al matrimonio.

Mujgna proverà comunque a contattare la madre Sevil, ma quest'ultima si rifiuterà di risponderle al telefono pur di non ricevere l'invito. A questo punto, Yilmaz cercherà di mettersi in contatto con il futuro suocero, accogliendo i consigli di Fekeli.

Behzat sarà fermo sulla sua decisione perché ribadirà di non volerlo come genero per via del suo passato da ex galeotto ma anche per il suo modo violento di rapportarsi con Demir.

Yilmaz si presenta all'ospedale del futuro suocero

Deciso a rendere felice Mujgan, però, Yilmaz non si fermerà qui e con la sua auto e senza dire niente a nessuno deciderà di recarsi di persona presso l'ospedale in cui lavora Behzat per avere un confronto diretto con lui.

Neanche questo sembrerà servire al medico per cambiare idea e così perdendo la pazienza Yimaz sbatterà contro il muro il padre di Mujgan e lo minaccerà di presentarsi con la moglie Sevil al matrimonio della figlia con tanto di regalo, aggiungendo che in caso contrario se la dovranno vedere con lui.

Il tentativo di convincere il suocere che è una persona perbene si trasformerà nell'ennesimo scatto di rabbia.

Behzat cederà alla minaccia di Yilmaz a questo punto? Per Akkaya i problemi sembreranno non finire mai, visto che nel bel mezzo di questa diatriba giungerà alle sue orecchie la notizia della seconda gravidanza di Zuleyha tanto che i suoi sentimenti per Mujgan inizieranno a vacillare. Fekeli consiglierà al figlioccio di pensare solo alla futura moglie e Akkaya proverà a concentrarsi solo sull'imminente matrimonio.