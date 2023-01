La serie televisiva turca Terra Amara prosegue la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi, in programmazione tra qualche settimana, raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si lascerà alle spalle la passata storia con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sposando Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). A proposito della sua ex fidanzata, sarà decisa a praticare un aborto non legale all’insaputa del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Spoiler turchi, Terra amara: Behzat ricattato, Yilmaz e Mujgan sposi

Nelle prossime puntate Mujgan avrà il timore che i suoi genitori non prendano parte alle sue imminenti nozze con Yilmaz.

Quest’ultimo, su consiglio di Fekeli (Kerem Alışık), minaccerà il suocero costringendolo a partecipare al lieto evento e per farlo sottostare al suo ordine gli consegnerà una busta contenente delle fotografie abbastanza scottanti. Behzat (Engin Yüksel) non avrà altra scelta oltre a quella di presentarsi al matrimonio della figlia insieme alla moglie, per non far venire alla luce delle molestie che ha subito una ragazza da lui in ospedale.

Finalmente Akkaya e Mujgan si sposeranno, e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) e Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) saranno i loro testimoni. Yilmaz però, prima di pronunciare il fatidico sì, immaginerà di convolare a nozze con la sua ex fidanzata e lo farà nel preciso istante in cui toglierà il velo a Mujgan.

Anche Hunkar (Vahide Perçin) sarà tra gli invitati, per non fare un torto all’amato Fekeli.

Zuleyha si reca da un medico con Sermin, Demir apprende di non essere sterile

A catturare l’attenzione sarà anche Zuleyha, in procinto di commettere l’ennesima pazzia. La protagonista dello sceneggiato vorrà abortire illegalmente, servendosi della complicità di Şermin (Sibel Taşçıoğlu).

La fanciulla prenderà la drastica decisione dopo che Demir accuserà Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz. Yaman sarà certo di non poter essere il padre del bambino che sua moglie porta in grembo per via della sua sterilità.

A questo punto Altun approfitterà di un viaggio di Demir e Hunkar per recarsi da un medico insieme a Sermin: Zuleyha sarà più decisa che mai ad abortire, pur essendo consapevole di fare i conti con l’ira del marito.

Nel contempo il figlio di Hunkar verrà a conoscenza di non essere per niente sterile, dopo essersi sottoposto a delle analisi, così non perderà tempo per tornare a casa e scusarsi con la consorte. Per fortuna Zuleyha non abortirà grazie all’intervento di Demir che riuscirà a fermarla in tempo: quest’ultimo però si infurierà con Sermin, quando apprenderà che c'è il suo zampino in tutta la faccenda.