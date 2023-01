Si vivrà tanta tensione nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che saranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Cengaver Cimen interverrà appena in tempo per impedire a Demir Yaman di far del male al suo grande rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha è incinta, Yaman l'accusa di averlo tradito con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano che Demir si renderà protagonista di un nuovo colpo di testa.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altınbilek) verrà portata in ospedale per dei malesseri e apprenderà di essere in attesa di un altro bambino. Suo marito correrà in ospedale dove Sabahattin lo informerà che sua moglie è in dolce attesa. Una volta tornati a casa, Yaman si scaglierà contro Altun, accusandola di averlo tradito con Yilmaz. Non contento l'uomo le rivelerà di essere sempre stato a conoscenza del fatto che Adnan sia il figlio del suo rivale, visto che lui non può avere figli. Per questo motivo i coniugi Yaman daranno vita a un brutto diverbio, che terminerà quando Demir farà partire per errore un colpo di pistola, che fortunatamente non avrà drammatiche conseguenze.

Demir minaccia Akkaya con una pistola, Cengaver lo ferma

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz deciderà di consegnare le sue partecipazioni di nozze, in quanto in procinto di sposare la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova). Penserà che sia arrivato il momento di sotterrare l'ascia di guerra con il suo rivale, tanto da presentarsi alla fattoria, ma l'ex meccanico non verrà accolto nei migliori dei modi, visto che Demir minaccerà di uccidere Yilmaz: sarà così arrabbiato da estrarre una pistola dalla tasca della giacca e puntarla contro di lui.

Fortunatamente la pericolosa situazione verrà interrotta da Cengaver, il quale inviterà il ricco imprenditore a calmarsi. Dall'altra parte Akkaya perché il suo rivale abbia ancora un conto in sospeso con lui, visto che il giorno prima avevano stipulato una sorta di pace. L'ex meccanico sarà all'oscuro del fatto che Demir creda che Zuleyha aspetti un figlio da lui.

Hunkar consiglia al figlio di scoprire se è davvero sterile

Intanto Hunkar crederà che la nuora sia innocente e per questo convincerà suo figlio a sottoporsi a delle nuove analisi per stabilire se è davvero sterile. Demir confiderà alla madre che se la sua sterilità dovesse essere confermata non esiterà a far fuori sua moglie e il suo amante. Per questo motivo la vita di Zuleyha e Yilmaz continuerà a essere in pericolo.