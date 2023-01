L'ennesimo lutto colpirà la città di Çukurova. Nelle prossime puntate della soap opera Terra Amara, in onda su Canale 5, a perdere la vita sarà Müjgan. La mamma del piccolo Kerem Ali perirà in un incidente aereo diretto verso Istanbul: il velivolo si schianterà al suolo e non ci sarà nessun sopravvissuto. Sarà un grandissimo dolore per Fekeli, che dopo Yilmaz perderà anche la figlioccia.

Müjgan vuole iniziare una nuova vita a Istanbul

Nelle prossime puntate Müjgan deciderà di iniziare una nuova vita lontana da Çukurova e vorrà farlo a Istanbul. Ha ricevuto una prestigiosa offerta da un ospedale privato e, dopo tanti tentennamenti, deciderà di accettarla.

All'inizio non voleva farlo, visto che a Çukurova la tratteneva l'amore per Fikret, ma quando ha scoperto che quest'ultimo era presente quando Ümit ha rischiato di morire (vicenda per cui Demir è stato accusato di tentato omicidio), Müjgan ha deciso di lasciarlo andare.

Così per lei la fuga da Çukurova sarà la cosa migliore, anche se lo farà con il cuore colmo di dolore.

Müjgan va a Istanbul in cerca di una nuova casa per lei e Kerem Ali

Quando Müjgan capirà, anche in maniera definitiva, che Fikret non avrà nessuna intenzione di cambiare il suo atteggiamento e che il suo piano di vendetta contro Demir proseguirà, deciderà di accettare l'offerta dell'ospedale. Fekeli e Lütfiye la sosterranno in questa sua scelta, così loro si prenderanno cura del piccolo Kerem Ali, mentre Müjgan volerà a Istanbul per trovare una casa.

Resterà in città qualche giorno, dopodiché tornerà a Çukurova per prendere il bimbo. L'accompagneranno all'aeroporto, dove Müjgan donerà al figlio un fazzoletto, per far sì che il bambino non si dimentichi di lei. Nessuno, però, avrebbe mai potuto immaginare che in quel momento Müjgan stesse dicendo addio a tutti.

Müjgan perde la vita e tutti le danno l'ultimo saluto

Fikret, Fekeli e Lütfiye sentiranno alla radio una notizia sconvolgente: l'aereo su cui viaggiava Müjgan si è schiantato al suolo e nessun passeggero è sopravvissuto. Una tragedia che li lascerà senza parole, soprattutto Fikret, che si era convinto a fare la proposta di matrimonio alla donna una volta che sarebbe tornata da Istanbul.

Anche Fekeli sarà distrutto dal dolore: dopo Yilmaz ha perso un'altra figlioccia e il piccolo Kerem Ali si troverà costretto a crescere senza madre. Tutti si sentiranno in colpa per il suo decesso, anche Lütfiye: è stata lei a fare in modo che la ragazza avesse questo incarico a Istanbul.

Tutta Çukurova si stringerà intorno alla famiglia di Müjgan durante il suo funerale e saranno proprio Fekeli e Fikret a occuparsi della sepoltura della loro cara.