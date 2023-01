Cosa succederà nel corso della quarta e ultima puntata de La porta rossa 3 in onda mercoledì 1° febbraio 2023 in prima visione assoluta su Rai 2?

Gli spettatori e appassionati della serie tv con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, non potranno perdersi gli ultimi episodi di questo terzo capitolo della fiction, dove si assisterà alla tanto attesa resa dei conti finale tra Cagliostro e Vanessa.

Paoletto rivede Stella: anticipazioni La porta rossa 3 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata de La porta rossa 3 in programma mercoledì prossimo in tv, rivelano che passato e presente confluiranno insieme all'interno dell'ultima indagine che avrà come protagonista Cagliostro, legata ai fatti di Halloween.

Novità anche per Paoletto che, di punto in bianco, si ritroverà a fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato di Stella. La donna farà "irruzione" nella sua vita dopo un lungo periodo di assenza, ma senza dare tante spiegazioni in merito.

Filip, intanto, si ritroverà messo in crisi e dovrà fare una scelta finale. L'uomo non sa se seguire il suo cuore oppure andare avanti con la sua vita e mettere una pietra sul passato.

La resa dei conti tra Cagliostro e Vanessa: anticipazioni La porta rossa 3 ultima puntata

E poi ancora, le anticipazioni di questa ultima puntata de La porta rossa 3 in onda mercoledì 1° febbraio in prima visione assoluta, rivelano che per Cagliostro e Vanessa arriverà il momento della resa dei conti finale.

I due si troveranno di fronte all'ultima sfida, la più difficile di sempre: riusciranno a trovare tutte le risposte ai dubbi e alle domande che li attanagliano? Per Cagliostro arriverà il momento di guardare oltre?

E così, mercoledì 1° febbraio calerà per sempre il sipario sulla fiction. La porta rossa 3 chiude i battenti: è stato, infatti, già confermato che dopo questa terza stagione, non saranno prodotte nuove puntate.

Chiude La porta rossa 3: la fiction con Lino Guanciale saluta il pubblico di Rai 2

Intanto, il bilancio ascolti di questa terza serie non è proprio dei migliori: la media di ascolti risulta essere di circa un milione e mezzo di spettatori a settimana, pari ad uno share che si aggira tra il 7 e l'8%.

Numeri ben distanti da quelli registrati in passato dalla fiction con Lino Guanciale che, con le prime due stagioni, ha ottenuto anche picchi vicino ai quattro milioni di telespettatori in prime time.

Terminato questo appuntamento su Rai 2, l'attore tornerà in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato con la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie poliziesca nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda a partire dal 28 febbraio in poi.