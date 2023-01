Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, la popolare soap opera turca che sta facendo registrare ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. Le trame in programma il 12 e il 13 gennaio rivelano che Hunkar deciderà di ricoverare Zuleyha Altun in una casa di cura. Gaffur Taskin, invece, sarà in difficoltà per l'assenza di Demir.

Terra amara: anticipazioni puntata 12 gennaio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata trasmessa il 12 gennaio in prima visione tv rivelano che Fekeli deciderà di accompagnare Yilmaz a incontrare Mujgan.

Durante il percorso, il padrino proverà a far ragionare il figlioccio. Difatti, gli farà presente che il suo cuore appartiene ancora a Zuleyha ma l'ex meccanico negherà questa eventualità, sebbene rimanga turbato dalle sue parole.

Intanto, ci saranno pessime notizie per Demir (Murat Ünalmış). Il potente imprenditore sarà trasportato in un istituto penitenziario in quanto ritenuto colpevole del presunto omicidio del suo grande rivale. Per questo motivo, Cengaver deciderà di andarlo a trovare in cella. Una visita che però non sarà per nulla gradita da parte del figlio di Hunkar, con cui i rapporti saranno sempre più tesi.

Puntata 13 gennaio: Gaffur in difficoltà per l'assenza di Demir

Nella puntata di Terra amara che il pubblico assisterà venerdì 13 gennaio dalle ore 14:10 in prima visione tv, Yilmaz si recherà a trovare Figen per scoprire dove si sia nascosta la pediatra.

La ragazza, a questo punto, manterrà fede al patto stipulato con Mujgan, tanto da rifiutarsi di dirglielo. Tuttavia, Figen gli farà capirà che la dottoressa Hekimoglu si trova a Istanbul in procinto d'imbarcarsi per l'America insieme alla madre Sevil. Per questo motivo, Akkaya prenderà un'importante decisione. L'ex meccanico cercherà di raggiungere la sua amata per farle cambiare idea sul suo trasferimento oltreoceano.

Gaffur apparirà molto in difficoltà a causa dell'assenza di direttive da parte del suo padrone. Per questo motivo, il capomastro deciderà di raggiungere Demir in prigione per capire come comportarsi.

Hunkar ricovera Altun in una casa di cura

Nel frattempo, la potente Hunkar accompagnerà la nuora presso una casa di cura all'oscuro di tutti.

La matrona deciderà di seguire il consiglio del dottor Tunca e ricoverare Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), rea di aver tentato di togliersi la vita.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che Bir Zamanlar Çukurova è in programma da lunedì al sabato su Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".