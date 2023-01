Al Paradiso delle signore 7 lunedì 16 gennaio, si aprirà una nuova settimana all'insegna delle emozioni e le anticipazioni della puntata spiegano che per Vittorio (Alessandro Tersigni) mancherà un po' di entusiasmo. Il direttore del grande magazzino, infatti, vincerà un premio importante ma non avrà nessuna voglia di andare a ritirarlo. Non sarà un buon momento neanche per Marcello (Pietro Masotti) che verrà a sapere del fidanzamento ufficiale di Ludovica, mentre Veronica deciderà di riprendere il suo lavoro a Paradiso. Occhi puntati anche su Don Saverio che farà di tutto per ostacolare sua nipote nella sua passione per la bicicletta.

Infine, per Umberto (Roberto Farnesi) e Torrebruna (Fabio Fulco) ci sarà una vittoria.

Vittorio non avrà entusiasmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 16 gennaio raccontano che, dopo la delusione di Matilde che ha scelto di restare con Tancredi, Vittorio sembrerà spento. Il direttore del grande magazzino di Milano riceverà un importante riconoscimento per la sua campagna pubblicitaria che ha visto protagonista la signora Frigerio, ma l'entusiasmo di una volta sembrerà perso. Conti, infatti, si rifiuterà di andare a ritirare il premio. A proposito di premi, invece, Alfredo penserà di iscrivere Clara a una gara importante, ma quando Don Saverio verrà a saperlo farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote e impedirgli di portare avanti questa iniziativa.

Marcello deluso da Ludovica: anticipazioni puntata di lunedì 16 gennaio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda lunedì 16 gennaio vedrà protagonista anche Francesco che nasconderà la sua vera ambizione. Le anticipazioni non aggiungono altro sul nuovo ospite di Salvatore e sulle sue reali intenzioni e quindi bisognerà aspettare ancora per sapere qualcosa di più in merito a questo nuovo personaggio.

Marcello, invece, avrà il cuore spezzato perché verrà a sapere del fidanzamento ufficiale tra Ludovica e Ferdinando. Barbieri perderà ormai la speranza di riconquistare la sua ex fidanzata e prenderà una decisione davvero molto importante per il suo futuro.

Ferdinando e Vittorio festeggeranno la loro vittoria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 16 gennaio rivelano che Veronica tornerà sui suoi passi e deciderà di riprendere il suo lavoro al grande magazzino.

Anche per Palma arriverà il momento di pensare al futuro e la donna si metterà alla ricerca di un impiego. Per Umberto, invece, dopo una prima sconfitta nell'affare di Palazzo Andreani, arriverà una vittoria per cui festeggiare in compagnia del suo alleato, Ferdinando Torrebruna.