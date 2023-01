Tanti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Terra Amara in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Ali Fekeli impedirà che alcuni brutti ceffi facciano del male a Behice Hekimoglu, intenta a sorseggiare del tè durante il loro viaggio di ritorno a Cukurova.

Terra amara, anticipazioni: Behice costretta ad abitare a Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che Behice vivrà una situazione difficile.

Tutto inizierà quando la zia di Mujgan sarà costretta ad abitare per qualche tempo a Cukurova a causa del suicidio di suo fratello, indebitato per coprire uno scandalo accaduto molti anni fa in ospedale con una paziente minorenne. La donna, a questo punto, accetterà la proposta di sua nipote e di Fekeli e per questo prenderà alloggio ad Adana. Qui, la convivenza si rivelerà impossibile. Nazire, infatti, non riuscirà ad avere fiducia nella nuova arrivata, definendola una persona impicciona. Inoltre, la domestica crederà che dietro ai sorrisi di Behice si nasconda una cattiveria non ancora rivelata. Un'osservazione che troverà ben presto riscontro nel corso delle prossime puntate.

La zia di Mujgan scopre che Behzat ha venduto tutto per risaldare i debiti

Nelle nuove puntate turche di Terra amara, Behice (Esra Dermancıoğlu) chiederà a Fekeli di accompagnarla a Istanbul per parlare con un suo avvocato a proposito dei debiti lasciati da Behzat. In questo modo, la zia di Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) apprenderà che suo fratello prima di vendere l'ospedale aveva liquidato la casa in cui abitava per metterla nelle mani dello studio legale.

Per questo motivo, la donna scoprirà di non avere più un tetto in cui abitare, tanto da ricevere uno sfratto entro due giorni. Neanche a dirlo, Behice rimarrà scioccata da questa eventualità, sebbene Fekeli cerchi di tranquillizzarla, considerandola come una persona di famiglia visto il suo legame con Yilmaz e Mujgan.

Terra amara, nuove puntate: Fekeli salva Behice dall'attacco di alcuni brutti ceffi

Anche questa volta, Behice accetterà nuovamente l'ospitalità di Fekeli. Ma ecco, che la donna rischierà di essere aggredita da due brutti ceffi al suo ritorno a Cukurova che saranno liquidati da Ali, il quale sparerà a uno dei due alla gamba. Da questo momento, Behice si avvicinerà sempre di più all'anziano impresario, interessandosi al suo rapporto con Hunkar. Ben presto, la storyline assumerà delle tinte noir che colpiranno i telespettatori di Terra amara.