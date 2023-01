Interessanti novità avverranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Ali Fekeli e Yilmaz offriranno ospitalità a Behice dopo la morte di Behzat.

Terra amara, anticipazioni: Behzat chiede a Yilmaz di prendersi cura della figlia in punto di morte

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione si soffermano su Behice, un nuovo personaggio della soap opera.

Tutto inizierà quando Behzat deciderà di togliersi la vita dopo essere stato ricattato da alcuni uomini.

Difatti, il padre di Mujgan si troverà costretto a cercare di vendere il suo ospedale privato per mettere insieme i soldi prima che alcuni scatti fotografici compromettenti siano resi pubblici. In pratica, alcuni anni prima l'uomo aveva abusato di una paziente minorenne che si era suicidata per il trauma subito.

Intanto, Fekeli apparirà interessato all'acquisto della clinica per poi consigliare a Behzat di trovare una soluzione ai problemi da lui stessi creati. Ma ecco, che il padre di Mujgan si farà prendere dallo sconforto finendo per spararsi alla nuca. Per questo motivo, verrà ricoverato in ospedale, dove chiederà a Yilmaz di non far soffrire sua figlia prima di esalare l'ultimo respiro.

Behice trova ospitalità alla tenuta di Fekeli

Nelle nuove puntate di Terra amara, Yilmaz farà delle indagini per scoprire chi sono gli uomini che avevano ricattato il suo defunto suocero, tanto da spingerlo al suicidio. L'ex meccanico scoprirà che sono gli stessi brutti ceffi che l'avevano aiutato a recuperare le foto per convincere Behzat a partecipare al suo matrimonio con Mujgan.

A tal proposito, Akkaya cercherà di stare vicino a zia Behice, molto legata a sua moglie. Per questo motivo, l'ex meccanico deciderà di ospitarla alla tenuta di Fekeli in modo che si possa riprendere dalla tragedia. Ma la donna sembrerà abbastanza restia ad accettare tale offerta, se poi non decidesse di recarsi ad Adana per stare vicino a Mujgan.

Inoltre, Behice apparirà molto triste dalla scelta della cognata e del fratello di non partecipare al funerale di Behzat.

La zia di Mujgan ha grosse difficoltà economiche

La nuova arrivata inizierà a interessarsi a Fekeli dopo aver scoperto che aveva perso la sua famiglia molti anni prima. Difatti, Behice gli dirà di essere molto triste per la tragedia che gli era successa. Un atteggiamento freddo che potrebbe però nascondere qualcos'altro. Ebbene sì, la zia di Mujgan si troverà in grosse difficoltà economiche dopo la morte di suo fratello che era solito passarle un assegno per il sostentamento. Per questo motivo, l'ospite di Fekeli si farà prendere dall'ansia quando scoprirà che Behzat aveva intenzione di vendere la sua clinica privata per far fronte ai debiti sempre più pesanti.