Uno dei protagonisti della soap opera turca Terra Amara è il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), al centro di diverse dinamiche. L’uomo nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, sarà vittima di una terribile disavventura. Dagli spoiler si evince che il capomastro perderà un’ingente somma di denaro che avrebbe dovuto far avere alla padrona Hünkar Yaman (Vahide Perçin), poiché subirà un furto.

Anticipazioni turche, Terra amara: Demir arrestato di nuovo, Hunkar affida un incarico a Gaffur

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, si assisterà nuovamente all’arresto di Demir (Murat Ünalmış).

Quest’ultimo tornerà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere l’assassino del vecchio amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), dopo essere riuscito a fuggire ferendosi con un pugnale appositamente con l’obiettivo di interrompere un incontro tra Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz (Uğur Güneş).

Hunkar convinta che il figlio sia innocente, chiederà ad alcuni clienti di saldare il debito contratto con la sua famiglia per poter mettere in atto una delle sue strategie. A questo punto la signora Yaman ordinerà al capomastro Gaffur di riscuotere una somma dal valore di circa 100mila lire turche, facendogli presente di dover fare attenzione poiché nella zona in cui dovrà andare non mancano banditi: il marito di Saniye (Selin Yeninci) purtroppo finirà per cadere in una trappola, pur essendo stato messo in guardia dalla sua padrona.

Durante il viaggio il capomastro si unirà a un banchetto allestito in mezzo ai boschi: in questa faccenda ci sarà lo zampino di Hatip Tellidere (Mehmet Polat), il nuovo cattivo della telenovela. Gaffur non sapendo affatto che si tratta del vero omicida di Cengaver accetterà di mangiare in compagnia dello stesso, al punto da arrivare a bere qualche bicchiere di troppo.

Il denaro della signora Yaman finisce nelle mani dei banditi, Hatip concede un prestito al marito di Saniye

Successivamente Gaffur si farà consegnare la somma prestabilita dal cliente di Hunkar, dopodiché mentre sarà in procinto di fare ritorno alla tenuta farà i conti con due ladri che, dopo averlo minacciato con una pistola, lo deruberanno.

Il marito di Saniye non nasconderà la sua evidente preoccupazione, visto che sarà consapevole di scatenare la durissima reazione della padrona per essersi fatto sottrarre l’intera cifra: in preda alla disperazione e turbato al pensiero di pagare le conseguenze, l’uomo chiederà aiuto ad Hatip. Quest’ultimo darà in prestito il denaro necessario a Gaffur facendogli però mettere una firma: in particolare il capomastro prometterà di saldare il debito.