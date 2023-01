Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione di una nuova tronista, pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare il grande amore della sua vita in trasmissione.

Trattasi di Nicole, 29 anni, originaria di Roma: riuscirà a trovare l'uomo della sua vita nello studio del talk show Mediaset?

Anticipazioni Uomini e donne febbraio 2023: la nuova tronista è Nicole

Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio 2023 rivelano che c'è stato spazio per la presentazione ufficiale in studio della nuova tronista.

Si chiama Nicole e nel suo video di presentazione, realizzato per il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ha svelato di essere attratta dai motori.

La ragazza ha poi parlato della sua infanzia: orfana di mamma, Nicole ha raccontato di conservare dei ricordi indelebili legati alla donna che l'ha messa al mondo.

"Mamma mi ha trasmesso la passione della cucina. Uno dei ricordi più belli è quando passavamo il pomeriggio a preparare la crostata. Mi piace mangiare", ha dichiarato la nuova tronista di Uomini e donne.

'Sono un'eterna romanticona', svela la nuova tronista Nicole

"Non cerco caratteristiche speciali in un uomo, ma tre cose non le tollero: i bugiardi, presuntuosi e maleducati", ha subito precisato Nicole, che sembra avere le idee molto chiare sull'uomo che vuole avere al suo fianco.

"Il lavoro rappresenta il lato dinamico del mio carattere. Sono account manager di un'azienda informatica e curo la parte social marketing di un ristorante di Roma. La mia vita è molto frenetica", ha dichiarato la ragazza parlando del suo lavoro.

"Non ho un prototipo di uomo. Cerco un uomo educato e sul quale fare affidamento.

Sono un'eterna romanticona", ha rivelato Nicole nel suo video di presentazione.

Nicole si mette in gioco: anticipazioni Uomini e donne febbraio (Video)

Insomma, le premesse per far sì che Nicole diventi protagonista di una bella esperienza all'interno dello studio di Uomini e donne sembrano esserci davvero tutte.

Sui social la ragazza sembra aver già conquistato il pubblico e gli spettatori della trasmissione con il suo video di presentazione.

Per vederla in azione, però, bisognerà attendere le prossime puntate del talk show previste durante il mese di febbraio 2023 su Canale 5.

Il 21 gennaio è già in programma una nuova registrazione di Uomini e donne, durante la quale potrebbe esserci spazio per le prime conoscenze tra Nicole e i suoi corteggiatori, dopo la presentazione avvenuta in studio nel corso della registrazione di questo pomeriggio.