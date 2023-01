Un posto al sole, la più longeva soap italiana, tratta sempre argomenti di grande attualità e i telespettatori non si tirano indietro nel momento in cui c'è da commentare una scelta degli sceneggiatori.

Sui social la scelta di mandare in onda un bacio gay tra Sasà e Castrese ha fatto molto discutere, scatenando i commenti omofobi di alcuni utenti di Twitter e Instagram. I fan della soap partenopea si sono divisi: da un lato c'è chi ha apprezzato il modo in cui il gesto affettuoso tra i due personaggi è stato mandato in onda, ma dall'altro lato qualcuno non ha mancato di criticare la scelta degli autori, affermando che 'qualcuno' sarebbe potuto rimanere turbato.

Non è di certo la prima volta che Un Posto al Sole sceglie di mostrare un bacio omosessuale eppure la polemica non è mancata neanche questa volta, nonostante non ci sia stato nulla di volgare ma solo una dimostrazione d'affetto tra due personaggi.

Sasà trova il suo 'Bufalotto'

La puntata del 3 gennaio di Un Posto al Sole, la prima del 2023, si è aperta con il racconto del Capodanno dei protagonisti della serie. E mentre Nunzio si è dovuto destreggiare tra la presenza ingombrante di Alice e la crescente gelosia di Chiara, una sorpresa è bussata alla porta di Sasà. Seguendo la storyline della soap partenopea, Salvatore Cerruti, interpretato da Cosimo Alberti ha scoperto che dietro l'acronimo di 'Bufalotto sensibile', la persona con cui chatta assiduamente dopo la fine della sua relazione con il dottore che gli ha spezzato il cuore, si nasconde Castrese Altieri.

Quest'ultimo a cui presta il volto Peppe Romano, è il nipote di Mariella, la vigilessa amica del cuore di Sasà. In questa complicata dinamica si è inserito il bacio che i due personaggi si sono scambiati allo scoccare della mezzanotte sulla terrazza di Palazzo Palladini. A prescindere da come si evolverà la love story tra i due personaggi, le effusioni tenere e per nulla volgari tra i due uomini hanno scatenato una piccola polemica con tanto di messaggi omofobi sul web.

Le relazioni gay all'interno della soap partenopea

'Sono scene che se c'è un minore possono turbare', ha scritto un utente. 'Dovrebbero evitare certe scene', ha poi concluso il telespettatore della serie. D'altra parte c'è chi ha difeso a spada tratta la scelta della produzione. 'Come è possibile che un bacio turba un minore?', ha replicato un altro spettatore che ha invitato tutti ad essere meno omofobi nel 2023.

Ma la questione per Un Posto al Sole non nuova per nulla.

Nella soap c'era stata un'allusione ad una notte di passione tra Elena Giordano e Caterina, donna conosciuta in prigione. Poi Marina Giordano si scambiò un bacio con Aurora, personaggio che per un periodo fu centrale nelle dinamiche della serie. Come dimenticare poi il bacio tra Sandro, figlio di Roberto Ferri, e Alessio, compagno di teatro. Quest'ultimo bacio tra i due adolescenti scatenò un vero e proprio putiferio.

In ogni caso, gli autori di Un Posto al Sole non sembrano disposti a lasciarsi intimidire dalle polemiche ma sembrano decisi a trattare con naturalezza ogni tipo di tematica di grande rilevanza sociale.