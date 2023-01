Un atteso faccia a faccia tra Züleyha e Fikret porterà a galla delle verità scottanti. Così, durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, il ragazzo svelerà a Züleyha che Demir, per svariato tempo l'ha tradita con Ümit. Nonostante le dica la verità, lei non ci crederà e difenderà la reputazione del marito con qualsiasi mezzo a sua disposizione, arrivando a puntare una pistola contro Fikret.

Züleyha decide di farla pagare a Fikret

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha e Fikret si troveranno faccia a faccia. La ragazza ha scoperto che il responsabile dell'incidente di Ümit è proprio lui, non il marito: per tale vicenda Demir è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Züleyha vorrà fargliela pagare, così farà rapire Fikret da dei malviventi e lo condurrà in un garage segreto. Züleyha vorrà capire perché Fikret non vuole sotterrare l'ascia di guerra contro Demir: in passato le aveva promesso che non gli avrebbe più fatto del male, visto che Demir è suo fratello. Fikret ammetterà di non averlo fatto semplicemente perché Demir gli ha detto che non lo perdona e non lo perdonerà mai.

La rivelazione di Fikret

I due continueranno a parlare, ma Züleyha non potrà immaginare che Fikret le farà una scottante rivelazione: le dirà che Demir e Ümit hanno avuto una relazione clandestina, e che quando il marito si recava a casa di Ümit non lo faceva per avere delle informazioni in più sul rapporto che Fikret aveva instaurato in Germania con la dottoressa, ma per stare in intimità con lei.

Lei non ci crederà, anzi penserà che l'unico obiettivo di Fikret sia sempre quello di separarla da Demir. Arriverà a puntargli una pistola contro, ma Züleyha ben presto capirà che Fikret sta solo dicendo la verità.

Lütfiye corre in soccorso di Fikret

La zia di Fikret, Lütfiye, avrà modo di incontrare il nipote a Istanbul. Andrà per indagare: vuole sapere cosa è realmente successo a Ümit.

Fikret le dirà tutto quello che vuole sapere: lui era presente nel momento in cui Ümit ha avuto l'incidente, ma non è stato lui a spingerla giù per le scale, è caduta da sola. Quando la donna si renderà conto che il ragazzo è in pericolo, gli consiglierà di non mettere più piede a Çukurova, ma di non restare nemmeno a Istanbul, visto che non è un posto sicuro: la destinazione più giusta potrebbe essere la Germania.

Fikret le racconterà che la Germania faceva già parte del suo piano di fuga insieme a Müjgan, ma la donna l'ha abbandonato dopo aver saputo quello che è successo a Ümit. Lütfiye sarà dalla parte del nipote, però continuerà a non capire perché, nel momento dell'incidente, non abbia messo in salvo Ümit chiamando un'ambulanza.