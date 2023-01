Le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio 2023 rivelano che non c'è stata nessuna scelta finale in studio.

Sia Lavinia che Federico non hanno quindi ancora portato a termine il percorso in trasmissione e, nel corso delle riprese di questo pomeriggio, sono stati al centro dell'attenzione per i risvolti delle loro tormentate vicende sentimentali con i rispettivi corteggiatori.

Grande assente delle riprese di questa settimana è stato il cavaliere napoletano Armando Incarnato, volto storico del trono over.

Federico dubita di Carola: anticipazioni Uomini e donne registrazione 6 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio riportate dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sui social, rivelano che Federico ha fatto una nuova esterna con Carola, durante la quale i due sono stati bene insieme. Eppure, in studio, il tronista ha ammesso di non fidarsi completamente della sua pretendente, quasi come se la ragazza volesse "ammaliarlo" e prenderlo in giro.

Tra i due, quindi, c'è stata una discussione e alla fine il tronista ha scelto di non ballare nessuno delle due pretendenti giunte ormai al rush finale.

Discussione tra Lavinia e Alessio Corvino: anticipazioni U&D riprese del 6 gennaio

Occhi puntati anche su Lavinia: le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio rivelano che la tronista ha avuto una discussione in studio con Alessio Corvino.

Il motivo di questo scontro? Lavinia ha portato in esterna Alessio Campoli ed è stata lei ad organizzare tutto per questo momento speciale con il suo corteggiatore.

La reazione di Corvino non è stata affatto delle migliori, dato che peraltro fra la tronista e Alessio Campoli è scattato anche un nuovo bacio.

Armando assente in studio dalla registrazione del 6/1

Per quanto riguarda, invece, il trono over, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che il grande assente in studio è stato Armando Incarnato.

Durante la registrazione della scorsa settimana, Armando aveva avuto una discussione in studio con Maria De Filippi, che aveva criticato i modi di fare del cavaliere napoletano.

Al momento, però, non si sa se l'assenza di Armando sia dovuta alla lite con Maria, oppure se non abbia potuto prendere parte alle riprese di questa settimana per motivi personali.