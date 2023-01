Dopo una settimana di pausa, sono riprese le registrazioni di Uomini & Donne: il 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, dame e cavalieri si sono ritrovati agli studio Elios per dare vita a una puntata che sarà trasmessa in tv attorno alla fine del mese.

I primi spoiler che il blogger Lorenzo Pugnaloni sta dando tramite i social network, riguardano soprattutto i personaggi del Trono Over. I fan aspettavano da tempo news sulla riconferma di Armando nel cast dopo la strigliata che gli ha fatto Maria la volta precedente, ma anche su quello che è successo ultimamente nella vita amorosa di Riccardo.

Gli sviluppi settimanali a U&D

Sono passati circa sette giorni dall'ultima registrazione di U&D: era il 29 dicembre quando Maria De Filippi ha condotto l'ultima puntata del 2022 del suo dating-show, un appuntamento che però non è ancora stato mandato in onda in televisione.

Questo venerdì 6 gennaio si sono tenute le prime riprese del nuovo anno e chi era in studio sta iniziando a raccontare cosa è successo sia tra i protagonisti del Trono Over che tra quelli del Classico.

Particolare attenzione è stata data al litigioso rapporto tra due veterani del parterre che nel weekend di Capodanno sono stati visti e fotografati in Campania. Una segnalazione ha svelato che Riccardo e Gloria hanno ripreso a frequentarsi lontano dai riflettori: la dama ha accettato il corteggiamento del pugliese dopo un paio di settimane di gelo e dopo il tentativo di conoscere un altro uomo.

Guarnieri sembra realmente intenzionato a voltare pagina dopo un lungo periodo trascorso a "rincorrere" Ida Platano: quest'ultima ha da poco festeggiato i primi due mesi d'amore con Alessandro Vicinanza, col quale ha lasciato il programma a novembre.

Gli aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Nella registrazione precedente Armando aveva fatto arrabbiare Maria De Filippi, assumendo un atteggiamento che la stessa ha definito "da personaggio".

Il cavaliere del Trono Over è stato rimproverato davanti a tutti per come ha trattato una sua corteggiatrice, alla quale ha addirittura negato una video chiamata per paura di essere registrato o fotografato di nascosto.

Molti fan del dating-show hanno "temuto" per la riconferma di Incarnato nel parterre, soprattutto perché la sua situazione ha ricordato quella di Pinuccia, che è stata mandata via dal programma proprio dopo una strigliata pubblica della presentatrice.

Ora Pugnaloni fa sapere che questo 6 gennaio Armando non era in studio e di lui non si è mai parlato. L'ipotesi di un addio al cast, non è del tutto da escludere.

Il Capodanno della 'regina' di U&D

Da quando Ida ha abbandonato il Trono Over in coppia, Gemma è tornata tra i protagonisti delle registrazioni di U&D. Nelle ultime settimane, infatti, Galgani è stata al centro dell'attenzione per una chiacchierata frequentazione con un cavaliere molto più giovane di lei.

Il 52enne Alessandro è uscito qualche volta con la torinese ma, pochi giorni prima della fine del 2022, ha capito che tra loro poteva esserci solo amicizia e ha chiuso. La dama, dunque, ha trascorso il Capodanno da single nella sua città d'origine: Ida e Alessandro hanno raggiunto l'amica Gemma a Torino e le hanno fatto compagnia per un paio di giorni (con loro c'era anche Samuele, il figlio della parrucchiera).

Vista anche la recente uscita di scena di Pinuccia, la 72enne è tornata ad essere la "vittima" preferita di Tina Cipollari: nelle puntate che saranno mandate in onda a gennaio, l'opinionista punzecchierà spesso Galgani e i signori con i quali uscirà in esterna nella speranza di imbattersi nell'anima gemella che insegue ormai da più di 13 anni.