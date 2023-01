Il pubblico di U&D aspettava da settimane di assistere al severo rimprovero che Maria De Filippi ha fatto ad Armando in studio. La puntata "incriminata" è andata in onda il 19 gennaio, ma la scena tanto attesa non è stata mostrata ai telespettatori. Come è accaduto con il finto svenimento di Pinuccia, anche la strigliata della conduttrice a Incarnato è stata rimossa in fase di montaggio: le due parole della padrona di casa avevano spinto il cavaliere a saltare la registrazione successiva, facendo pensare ad un suo addio definitivo.

Aggiornamenti sugli appuntamenti con U&D

Gli spoiler della puntata di U&D del 19 gennaio, hanno un po' "illuso" gli spettatori: in tantissimi aspettavano di assistere alla sfuriata di Maria nei confronti di Armando, una "tirata d'orecchie" che aveva lasciato senza parole il pubblico in studio.

Quando la registrazione in questione è stata trasmessa su Canale 5, però, i fan più attenti si sono accorti che l'attacco della conduttrice al cavaliere del Trono Over è stato cancellato in fase di montaggio.

Chi segue il dating-show, dunque, non vedrà mai il rimprovero che De Filippi ha fatto ad Incarnato tra Natale e Capodanno (il fatto è avvenuto durante le riprese del 29 dicembre scorso). Il blogger Pugnaloni aveva anche riportato alcune frasi che la padrona di casa ha usato per criticare l'atteggiamento da divo del partenopeo: "Pensi di essere l'unico qui?

Ti senti un personaggio?".

La decisione di chi lavora a U&D

La puntata di U&D trasmessa in tv il 19 gennaio, dunque, si è conclusa con gli attacchi che Gianni Sperti e altri protagonisti del cast hanno rivolto ad Armando, ma del rimprovero di Maria non c'è stata traccia su Canale 5. Il cavaliere è finito al centro dell'attenzione per aver rifiutato la conoscenza con una dama che gli avrebbe confessato di soffrire di disturbi alimentari.

Incarnato ha preso le distanze dalla ragazza, arrivando al punto di dirle "no" a fare video chiamate per paura che lei potesse fare degli screenshoots al suo viso.

Chi ha assistito alla registrazione in cui il napoletano ha chiuso la frequentazione con una giovane per futili motivi, ha sempre raccontato che De Filippi è stata la prima a contestarlo per il comportamento che ha avuto.

Quando questo appuntamento è stato proposto ai telespettatori, però, quest'attesissima scena è "sparita" e i fan hanno realizzato che la redazione ha preferito cancellarla e non trasmetterla sul piccolo schermo.

Attesa per gli spoiler di U&D

Venerdì 20 gennaio, infatti, su Canale 5 è iniziata una nuova registrazione di U&D (quella alla quale Armando non ha partecipato e che si è svolta il giorno dell'Epifania): pochi minuti fa, dunque, gli spettatori hanno avuto la conferma che la scena in cui Maria "sgridava" il cavaliere Incarnato non andrà mai in onda perché gli addetti ai lavori l'hanno cancellata in fase di montaggio.

Nel pomeriggio, invece, il cast si ritroverà agli Elios per nuove riprese: in serata, infatti, trapeleranno le anticipazioni della prima delle due puntate previste per questa settimana.

Un rumor che circola insistentemente sul web, sostiene che oggi almeno uno tra Federico e Lavinia potrebbe fare la scelta, e che la conduttrice sarebbe pronta a presentare i loro sostituti.

Un'indiscrezione che ha lanciato il giornalista Gabriele Parpiglia in rete, è che uno dei prossimi tronisti potrebbe essere Chiara Rabbi: l'ex corteggiatrice è nota per la turbolenta storia d'amore che ha vissuto con Davide Donadei, il ristoratore che l'ha lasciata durante l'estate e che ora si trova nella casa del Grande Fratello Vip.