Riccardo Guarnieri continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione di Uomini e donne. Il cavaliere, in una recente intervista ha stroncato la sua ex Ida Platano e pure il suo nuovo compagno Alessandro Vicinanza. Secondo Guarnieri, Ida, scegliendo Alessandro, avrebbe di fatto scelto una sorta di secondo figlio. In buona sostanza, ritiene Vicinanza un di ragazzino e immaturo.

Riccardo Guarnieri e i dubbi su Ida e Alessandro dopo l'uscita da U&D

Non c'è che dire. Riccardo Guarnieri non perde occasione per dire la sua sulla ex Ida Platano, nonostante lei abbia voltato pagina con Alessandro Vicinanza.

I due sono usciti ormai da un paio di mesi da Uomini e donne e stanno vivendo la loro relazione con spensieratezza. Testimonianza ne sono i tanti scatti e video che postano sui social e che li ritraggono felici e sorridenti. In questi giorni, ad esempio, sono a Miami dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. Proprio a proposito di questo, Riccardo, intervistato dal Magazine del programma, ha dichiarato che gli sembra strano vedere Ida così lontana da casa, visto che quando stava insieme a lui, la donna si faceva problemi a muoversi così spesso per via delle responsabilità che aveva anche come madre. Le cose, evidentemente, sono cambiate.

Riccardo su Ida: 'Sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio'

Sempre sulla rivista della trasmissione, Guarnieri ha voluto far presente tutte le sue perplessità su questa coppia. In particolare, ha voluto precisare quanto lui e Alessandro siano persone diverse. Poi ha aggiunto di non essere riuscito a capire le scelte della sua ex Ida Platano, in quanto, a suo dire, lei avrebbe sempre cercato un 'guerriero' , mentre alla fine ha scelto una persona totalmente diversa.

Queste le sue parole al riguardo: "Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo ‘guerriero’, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio".

Guarnieri stronca anche Vicinanza: 'Un po' lo reputo immaturo'

Nel corso dell'intervista, Guarnieri ha anche rivelato che Ida non lo ha sbloccato sui social. I video e le immagini di lei e Alessandro, quindi, gli vengono girati dai fan.

Secondo quanto dichiarato, a Riccardo non interesserebbe più di tanto sapere cosa fanno Ida e Alessandro, visto che ora si vuole concentrare sulla conoscenza con Gloria Nicoletti. Sta di fatto che Guarnieri, non ha disdegnato di mandare una bella frecciata a Vicinanza. Il cavaliere pugliese, nonostante abbia dichiarato di non conoscerlo nella vita privata, ha dato il suo parere su di lui per quello che ha visto in studio. Dagli atteggiamenti visti a Uomini e donne, Riccardo lo reputa una sorta di ragazzino: "Un po’ lo reputo immaturo o, almeno, per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava". Chissà cosa ne penseranno Ida e Alessandro di queste dichiarazioni.