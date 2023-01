Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle punte che andranno in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio. Tanti colpi di scena attendono il pubblico della soap turca. Infatti, se da un lato crescerà l'interesse reciproco tra Cetin e Gulten, dall'altra parte la giovane domestica subirà violenza fisica da parte di Ercument. L'uomo, però, non la passerà liscia e verrà ucciso da Yilmaz. Hunkar si prenderà cura di Gulten che non vorrà far sapere a nessuno del torto subito.

Ercument mette gli occhi su Gulten

Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara che verranno trasmesse da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio prendono il via dalla scoperta da parte di Zuleyha del fatto che, effettivamente, la lettera scritta da lei per Yilmaz non è arrivata a destinazione, ma non per colpa della domestica con cui si scuserà.

Gulten, però, inizialmente non accetterà le scuse. In paese, intanto, avrà luogo il matrimonio del figlio del capo villaggio a cui verranno invitati come testimoni sia Fekeli che Hunkar.

Gaffur approfitterà dell'evento per cercare di riconquistare la fiducia della moglie, ma nello stesso tempo Yilmaz e Mujgan avranno una discussione: Akkaya non troverà adeguato l'abito scelto dalla futura moglie per l'evento. Alla cerimonia, Cetin e Gulten si manderanno delle occhiate reciproche, segno che i due giovani inizieranno a provare interesse l'uno per l'altro, ma Ercument, dal canto suo, inizierà a provare per la domestica un interesse insano.

Dopo aver ascoltato una telefonata in cui Hunkar e Fekeli si daranno appuntamento, Demir si presenterà ma il padrino di Yilmaz cercherà di far comprendere ad entrambi che Hatip sta cercando di inasprire ancora di più i conflitti tra Demir stesso e Yilmaz.

Mentre Zuleyha e Gulten faranno pace, Yilmaz riuscirà a far cacciare Hatip dal consiglio del paese, poi, dopo aver scoperto che è stata Gulten ad inviare una lettera ai genitori di Mujgan, si metterà sulle sue tracce.

Yilmaz uccide il cugino di Demir

Gulten verrà avvicinata con una scusa da Ercument e quando i due si troveranno in un posto appartato, il cugino di Demir abuserà di lei.

Poco dopo arriverà Yilmaz che ucciderà il violentatore per salvare la reputazione di Gulten. Alla scena assisterà Hunkar che chiederà l'aiuto di Fekeli. Sabahattin si prenderà cura delle ferite riportate da Akkaya durante la colluttazione con Ercument, mentre Hunkar laverà la domestica che minaccerà di togliersi la vita se si verrà a sapere cosa le è successo.

Hunkra darà consigli a Gulten su come mentire per il suo stato alla cognata, che crederà sia stato Yilmaz a far del male alla sorella del marito. Demir, frattanto, scoprirà cosa è successo e sarà così scioccato da dimenticare di portare Zuleyha a farle vedere il figlio. Altun, su tutte le furie, farà una scenata a Mujgan chiedendole davanti a tutti in ospedale perché non si è ancora sposata con Yilmaz. Poi Zuleyha perderà i sensi.