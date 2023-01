Questo sabato 28 gennaio il cast di Uomini & Donne si è ritrovato per partecipare all'unica registrazione prevista per questa settimana.

Il blogger Pugnaloni sta usando Instagram per informare fan e curiosi su quello che è successo in studio poche ore fa, quando Maria De Filippi ha dato il via alla nuova puntata. Tanti i protagonisti che sono stati chiamati al centro per raccontare delle proprie frequentazioni: Riccardo, Gemma, Alessandro, Biagio e ovviamente i tre giovani che compongono il Trono Classico.

Le dinamiche dei senior di U&D

Se la curiosità del pubblico è quasi tutta per Lavinia, Federico e la possibilità che facciano la scelta (o almeno che annuncino in giorno in cui la faranno), oggi agli Elios si è parlato a lungo anche dei veterani del Trono Over.

Chi ha assistito alle riprese dello scorso weekend, infatti, ha raccontato che Riccardo è stato al centro dell'attenzione per una dichiarazione d'amore che avrebbe fatto a Gloria al telefono. Interpellato sulle parole che ha usato lontano dalle telecamere, il pugliese non è riuscito a ripeterle e questo ha scatenato la reazione sia della dama che degli opinionisti. Sentendosi sotto pressione, Guarnieri aveva lasciato lo studio.

Questo 28 gennaio, dunque, il cavaliere ha ripreso il discorso lasciato in sospeso sette giorni fa, quello incentrato sul futuro delle frequentazione che ha con Gloria da ormai un paio di mesi. Nell'ultima settimana i due non si sono né visti né sentiti, ma ieri Nicoletti ha ricevuto degli screenshot di una chat tra il tarantino e una 21enne.

A quel punto Gianni Sperti ha indagato guardando il cellulare del diretto interessato, ma non ha trovato nulla di compromettente.

Indispettito dalle accuse della dama, Riccardo ha deciso di chiudere il rapporto nonostante il giorno prima si era detto pronto a lasciare il programma con lei.

Niente ritorno a U&D per Ida

Le anticipazioni che Pugnaloni sta dando sui social network, confermano che alla registrazione odierna di U&D non ha partecipato una coppia che si è formata quasi tre mesi fa.

Anche se si era vociferato di una loro possibile ospitata nel dating-show, Ida e Alessandro stanno trascorrendo il weekend sulla neve, in avvicinamento al il loro terzo "mesiversario".

Un cavaliere che nelle ultime settimane ha monopolizzato gran parte delle dinamiche del Trono Over, è Alessandro Sposito: il partenopeo sta conoscendo un bel po' di dame, tra le quali figura anche Gemma.

Nonostante il 52enne abbia ribadito più volte di non provare un'attrazione fisica nei suoi confronti, Galgani insiste nel voler portare avanti la frequentazione, nella speranza che in lui possa cambiare qualcosa e magari accendersi la fiamma della passione.

Il trono classico

Le anticipazioni della registrazione odierna del dating-show, però, riguardano anche i protagonisti del Trono Classico. Contrariamente a quello che pensavano tanti spettatori, neppure in questa puntata c'è stata una scelta: Federico è uscito in esterna sia con Carola che con Alice (quest'ultima gli ha fatto una sorpresa, Carpanelli l'ha portato a sciare in montagna) e le ha baciate entrambe.

Il tronista romano, però, non si sente ancora pronto a prendere una decisione definitiva tra le sue corteggiatrici, tant'è che oggi non ha neppure annunciato quando ha intenzione di svelare il nome della sua preferita.

Neppure Lavinia ha scelto, ma durante la settimana ha chiesto l'intervento della mamma per "mettere al posto" i due Alessio che sta conoscendo: lei infatti non si è presentata in esterna e ha assistito agli incontri tra Campoli e Corvino con sua madre.