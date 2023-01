Succederà l'imprevedibile nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 6 al 10 febbraio 2023. Viola e Antonio hanno bisogno di una guardia del corpo e, dopo essersi licenziato per via del rapporto che si è creato con la giovane Bruni, Damiano torna sui suoi passi, decidendo di proteggere sia Viola che Antonio. Purtroppo resterà coinvolto in una sparatoria in pieno giorno.

Nel frattempo continua il processo a Lello Valsano, che provoca in Niko una reazione inaspettata: spinto dal desiderio di avere un po' d'amore si avvicina a Manuela, sentendosi però immediatamente in colpa.

Tra Rossella e Riccardo continuano le tensioni che potrebbero portare la loro relazione al capolinea.

Un posto al sole trame 6-10 febbraio: Damiano rischia la vita

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Damiano ha preferito farsi togliere l'incarico da Eugenio, sentendosi in colpa per i sentimenti che prova nei confronti di Viola. Peccato che la stessa Viola sia attratta da Damiano, prova dei sentimenti così forti da confidarsi con Angela: forse la storia con Eugenio è davvero al capolinea.

Damiano capirà che, in vista del processo ai danni di Valsano, Viola e Antonio sono in pericolo e non se la sentirà di lasciarli soli, così torna a essere la loro guardia del corpo.

Purtroppo rimane coinvolto in una sparatoria nel centro storico di Napoli e in pieno giorno: quale sarà la sua sorte?

Un posto al sole puntate 6-10 febbraio: Niko e Manuela vicini

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, Viola e Niko reagiscono al processo contro Lello Valsano in due modi completamente diversi.

Viola soffre molto e si chiuderà nel silenzio, mentre Niko avrà un momento in cui si avvicina molto a Manuela.

Tuttavia, ripensando a Susanna, la allontana bruscamente sprofondando nei sensi di colpa.

Un posto al sole spoiler 6-10 febbraio: nuove tensioni tra Rossella e Riccardo

La storia d'amore tra Rossella e Riccardo procede tra alti e bassi per il loro modo differente - anzi opposto - di concepire la vita. Tra i due si creano ancora molte tensioni, che potrebbero portare la loro relazione al capolinea.

In tutto ciò Ornella è pronta a prendere una decisione inaspettata che riguarda la sua sfera lavorativa.

Infine, nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2023 su Rai 3, Bianca organizza una dolce sorpresa a Franco e Angela, molto nervosi per gli ultimi accadimenti che l'hanno vista protagonista, suo malgrado, a scuola. Chissà che con questo escamotage Franco e Angela non riescano a trovare almeno un po' di serenità e armonia.