Lucio Allocca, che in Un posto al sole interpreta il vigile in pensione Otello Testa, è stato avvistato sul set di Un posto al sole. L'attore era in compagnia di Mauro Racanati, che nel daily drama partenopeo presta il volto al dottor Riccardo Crovi. Probabile quindi che suocero e genero finalmente potranno incontrarsi, l'attenzione degli spettatori però al momento è indirizzata verso altro.

In questi giorni è saltata fuori un'indiscrezione secondo cui gli sceneggiatori starebbero lavorando a una storyline che potrebbe prevedere la morte di Teresa.

Il fatto che l'attore stia girando potrebbe quindi confermare che Otello potrebbe trovarsi a dover affrontare il lutto per la perdita della sua adorata Teresina.

Un posto al sole, il ritorno di Otello Testa

Mauro Racanati ha postato nelle sue storie un'immagine che lo ritrae insieme a Lucio Allocca. I due attori che interpretano rispettivamente Riccardo Crovi e Otello Testa sembrano intenti a studiare i copioni futuri. La foto è accompagnata da un testo che cita: "Sarà una bella primavera? Nonno Otello's Day".

In effetti, se le puntate le stanno in girando adesso, risulta più che verosimile che non verranno mostrate prima di un paio di mesi. L'incontro tra i due sembra suggerire una trama leggera con l'ex vigile Testa che potrà finalmente conoscere il suo genero.

A questo va aggiunto che è un medico a cui potrebbe mostrare le sue analisi, come ama fare con sua nipote. C'è però un punto più oscuro relativo a questa vicenda e che merita di essere approfondito.

Un posto al sole e la morte di Teresa

L'ultima apparizione di Otello nella soap risale a settembre del 2022. L'ex vigile era apparso a circa un mese di distanza dalla morte dell'attrice Carmen Scivittaro.

Qualcuno ipotizzò che si potesse affrontare la questione anche nella soap, ma i tempi non erano maturi. Tali scene erano state scritte e soprattutto girate prima del drammatico evento.

Ora però la situazione è cambiata. In questi giorni il settimanale Visto ha rivelato che gli sceneggiatori starebbero lavorando a delle nuove trame al cui interno potrebbe essere inserita la morte di Teresa Diacono.

Dalla finzione alla realtà

Un evento simile c'era già stato in occasione della morte dell'attrice Regina Senatore, che prestava il volto alla mamma di Guido. In quel caso gli sceneggiatori fecero morire il suo personaggio nella soap in un perfetto parallelismo tra finzione e realtà. La puntata rappresentò una sorta di omaggio e diede un degno epilogo a quella vicenda. La stessa situazione si potrebbe verificare anche questa volta.

La sensazione inoltre è che in questo caso la morte di Teresa potrebbe avere un impatto molto più forte anche sulle altre trame. Si potrebbe assistere così alla reazione di Silvia, Rossella e Michele. Inoltre molte persone a lei affezionate, come Ferri e Raffaele, potrebbero renderle omaggio.

In questo caso Lucio Allocca avrebbe finalmente l'occasione di fornire una dimensione più intima e drammatica al suo personaggio mostrando l'elaborazione del lutto. In attesa di scoprirne di più i fan sembrano desiderosi di poter dare un degno addio a uno dei personaggi più amati della storia di Un posto al sole.