Nelle prossime puntate di Un posto al sole è previsto l'ingresso di Lucio Allocca. In molti avevano ipotizzato che il suo ritorno potesse coincidere con l'addio al personaggio di Teresa e, in questi giorni, è arrivata la conferma ufficiale.

L'attore tornerà quindi a vestire i panni di Otello Testa ma, in questo caso, non ci sarà nessuna storyline leggera per lui. L'ex vigile dovrà infatti dare l'estremo saluto alla sua compagna Teresa Diacono, in un episodio che si preannuncia decisamente commovente.

Un posto al sole: l'ultimo saluto a Teresina

I fan di Un posto al sole devono prepararsi a guardare uno degli episodi più emozionanti e struggenti mai andati in onda nella storia della soap opera partenopea.

In questi giorni è stata confermata una notizia che era nell'aria da diverse settimane. Nelle prossime puntate verrà messa in scena la morte di Teresa Diacono.

A rendere l'evento particolarmente triste è la consapevolezza che a morire non sarà solo un personaggio di finzione, dal momento che l'attrice è scomparsa realmente il 14 agosto del 2022.

Il ritorno di Otello Testa

Al momento non ci sono dettagli sulla trama che vedrà l'addio di Teresina, ma di sicuro ci sarà da piangere. Per ovvie ragioni la mamma di Silvia potrà essere mostrata solo tramite flashback, quindi la morte verrà annunciata per telefono o potrebbe essere lo stesso Otello a dare la notizia dal vivo. Resta da capire se gli sceneggiatori vorranno mettere in scena un vero e proprio funerale o se si limiteranno a farla ricordare ai suoi cari.

Considerata l'importanza del personaggio è lecito ipotizzare il coinvolgimento emotivo di più personaggi: da sua figlia Silvia, passando per Michele e Rossella fino ad arrivare a personaggi come Raffaele e persino Ferri per il quale Teresa ha lavorato per anni come governante. Ovviamente l'attenzione sarà però concentrata su Otello, chiamato a sostenere una prova drammatica molto impegnativa.

Un posto al sole: la morte di Carmen Scivittaro

La sua ultima apparizione nella soap risale al maggio del 2018. Carmen Scivittaro aveva da poco festeggiato, con il resto del cast, la puntata numero 5000 quando decise di dire addio per sempre al suo personaggio. Gli sceneggiatori decisero però di non cancellare Teresa Diacono ma di tenerla off screen ad Indica.

Ad oggi la donna vivrebbe lì serenamente assieme a suo marito Otello. Il suo personaggio viene spesso menzionato in racconti e telefonate, quanto al marito, l'ex vigile ha avuto modo di tornare a settembre del 2022. In quel caso il suo personaggio fu coinvolto in una storyline dai toni molto leggeri.

Qualcuno non apprezzò quel rientro, a un mese dalla scomparsa di Carmen Scivittaro, ma va ricordato che quelle puntate erano state già girate. La situazione adesso però è totalmente cambiata. Gli sceneggiatori hanno avuto infatti il tempo di scrivere un degno epilogo per Teresina.