L'appuntamento con Un posto al sole di inizio 2023 vedrà Alice e Nunzio al centro dell'attenzione e delle nuove trame della soap opera.

Dopo l'avvicinamento che c'è stato tra i due ragazzi, Nunzio si è ritrovato nella posizione di dovere prendere una decisione finale sulla sua situazione sentimentale ed ha scelto di concentrarsi sulla storia d'amore con Chiara Petrone, mettendo da parte quello che c'era stato con Alice.

La reazione della nipote di Marina non sarà delle migliori e metterà a punto un piano crudele e spietato per colpire Nunzio, tanto da rischiare di farlo finire in carcere.

Alice si vendica di Nunzio: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Nunzio si ritroverà nella posizione di dover "rifiutare" Alice, visto che quest'ultima non si darà pace e continuerà in tutti i modi a cercare di conquistarlo.

Sebbene sia consapevole del fatto che Nunzio è felicemente fidanzato con Chiara, la nipote di Marina si convincerà del fatto di poter avere ancora una chance con il ragazzo e cercherà in tutti i modi di far breccia nel suo cuore.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Alice metterà a punto un piano crudele e al tempo stesso spietato, con il quale deciderà di farla pagare al figlio di Franco Boschi.

Alice pronta a rovinare Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 2023

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di gennaio, Alice metterà in scena una finta aggressione: Alice dirà di aver subito un tentativo di abuso da parte di Nunzio.

Un'accusa gravissima e infamante nei confronti del giovane cuoco, che si ritroverà messo alle strette dalla nipote di Marina.

Alice si procurerà dei finti lividi ai polsi e tutta una serie di segni evidenti sul corpo, con i quali proverà a far credere ai suoi familiari di aver subito una violenza.

Trattasi di un piano studiato a tavolino dalla ragazza, la quale in questo modo vorrà farla pagare a Nunzio per quel rifiuto che proprio non ha digerito.

Nunzio potrebbe finire in carcere e perdere Chiara nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Di conseguenza, la situazione per Nunzio diventerà particolarmente seria e al tempo stesso anche grave. Non si esclude, infatti, che dopo le accuse di Alice, Nunzio possa ritrovarsi a dover scontare una pena in carcere, motivo per il quale potrebbe addirittura finire in manette dopo la denuncia della ragazza.

Come se non bastasse poi, Nunzio rischierà anche di perdere la sua fidanzata Chiara. La giovane Petrone, infatti, potrebbe venire a conoscenza della denuncia di Alice e scoprire la verità anche sui momenti di tenerezza che ci sono stati in passato tra i due, fino a questo momento taciuti da Nunzio.