Gli episodi Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 9 al 13 gennaio approfondiranno la vicenda che vede protagonisti Nunzio e Alice. I due, infatti, avranno un duro scontro e la ragazza gli rivolgerà delle accuse gravissime, poi a un certo punto inizierà a sentirsi in colpa.

Nel frattempo, Viola cercherà di mediare tra Elena ed Angela ed inoltre metterà distanza tra lei e Damiano mentre Micaela tenterà di sedurre Samuel. Infine, Clara cercherà di scoprire se Alberto si è davvero appropriato di qualcosa che non gli appartiene.

Un posto al sole, trame 9-13 gennaio: Alice rivolge gravi accuse a Nunzio

Alice e Nunzio avranno uno scontro molto duro che porterà a conseguenze serie e del tutto imprevedibili: la giovane Pergolesi rivolgerà delle gravi accuse a Nunzio, il quale ammetterà di avere in qualche modo esagerato, ma respingerà al mittente le accuse.

Nel frattempo, Raffaele e Ornella saranno molto preoccupati per Viola, la quale si lascerà coinvolgere troppo nelle problematiche riguardanti Damiano e la sua ex moglie Rosa. La professoressa Bruni, nonostante ciò, cercherà di mettere distanza tra lei e il giovane poliziotto che le fa da scorta.

Intanto, Guido sarà confuso ma anche incuriosito dal presente amoroso di Michele e cercherà di capirci qualcosa in più visto che il giornalista, appena tornato a Napoli dopo le feste, sarà pronto a rituffarsi nel lavoro.

Bianca, invece, pagherà le conseguenze della sua amicizia con Antonello visto che inizierà a sentirsi sempre più isolata da parte dei compagni di classe.

Upas, puntate 9-13 gennaio: Viola cerca di mediare tra Angela ed Elena

Nunzio soffrirà molto a causa delle accuse di Alice, ma potrà contare sul supporto di Franco che si schiererà incondizionatamente dalla sua parte ed inoltre coltiverà la speranza che Elena faccia la sua parte convincendo la figlia a riflettere bene sul da farsi.

Tutto ciò, lo aiuterà a non cadere nello sconforto e nell'angoscia. Il giovane, poi, andrà al Vulcano e spiegherà a Silvia la complessa situazione in cui è precipitato in seguito a quanto accaduto con Alice.

Nel frattempo, Michele continuerà ad esercitare la professione di giornalista dando risalto a temi importanti e a tal proposito affronterà in trasmissione un tema molto attuale e di grande interesse.

Poco dopo, Micaela continuerà a tentare di sedurre Samuel, il quale andrà sempre più in crisi e non saprà più cosa fare per togliersela di torno. Nel frattempo, Viola cercherà in tutti i modi di mediare tra Elena ed Angela, ma la situazione è ormai andata oltre e si prospetta persino una causa legale con tanto di processo.

Alice inizia a sentirsi in colpa

Micaela non avrà nessuna intenzione di arrendersi con Samuel e nel corso delle puntate Un posto al sole in onda la prossima settimana farà di tutto per far cadere il giovane cuoco nelle sue braccia andando contro il parere delle sorelle. Serena, invece, avrà un nuovo incontro con Mariella e la guerra tra loro potrebbe accendersi nuovamente.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Marina, Roberto ed Elena vivranno giorni di grande tensione per via della situazione che si è venuta a creare in seguito alle accuse che Alice ha rivolto a Nunzio.

Tuttavia, la giovane inizierà a sentirsi molto in colpa per ciò che ha fatto e come se non bastasse, riceverà un messaggio che non si aspettava. Infine, Clara sarà molto determinata a scoprire se davvero Alberto si è appropriato dei gioielli che apparterrebbero alla famiglia di Lia oppure no.