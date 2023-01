La puntata di Un posto al sole del 13 gennaio sarà ricca di colpi di scena e novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che gli abitanti del condominio di Posillipo vivranno momenti di forte tensione e ci saranno problemi, in particolar modo, per Marina, Roberto, Elena e sua figlia. Nel frattempo, Alice sarà devasta

ta dai sensi di colpa, mentre Clara continuerà a indagare, per capire se Alberto si è veramente impossessato dei gioielli di Lia.

Un posto al sole, anticipazioni 13 gennaio: Marina, Roberto, Elena e Alice vivono momenti di tensione

La tresca fra Nunzio e Alice porterà scompiglio a Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea preannunciano maretta tra gli inquilini del condominio. Nell'episodio che verrà trasmesso in televisione il 13 gennaio, ci sarà forte tensione fra i condomini e, soprattutto, la situazione non sarà semplice a casa di Ferri. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che fra Marina, Roberto, Elena e Alice ci saranno scontri, a causa della storia fra Cammarota e Pergolesi. Al momento, non è chiara quale sarà la posizione che prenderanno i parenti della ragazzina.

Un posto al sole, trama 13 gennaio: Alice è devastata dai sensi di colpa

L'unica cosa certa, attualmente, è che Alice non passerà bei momenti. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 13 gennaio rivelano che la figlia di Elena Giordano, a causa della situazione che si è venuta a creare con Nunzio, inizierà a essere devastata dai sensi di colpa e dai sentimenti che prova.

Nel frattempo, la cameriera di Caffè Vulcano riceverà un messaggio inaspettato, ma non è chiaro chi scriverà alla ragazza e se si tratterà di un amico, un parente o un'altra persona e non è chiaro cosa ci sarà scritto.

Un posto al sole, episodio 13 gennaio: Clara continua a indagare su Alberto

Inoltre, durante la puntata di Un posto al sole del 13 gennaio, continueranno a tenere banco alle vicende che ruotano attorno ai gioielli trovati da Palladini nel suo seminterrato.

In particolar modo, Clara, dopo avere saputo da Diego quanto accaduto e che, a detta sua, Alberto avrebbe rubato i preziosi monili, appartenenti alla famiglia di Lia Longhi, continuerà a volere fare luce sulla vicenda. In particolar modo, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Curcio indagherà e tenterà di capire se, veramente, Alberto si è impossessato dell'ingente bottino. Al momento, però, non è ancora chiaro se la mamma del piccolo Federico riuscirà a scoprire la verità o se, magari, l'avvocato Palladini, in preda ai sensi di colpa, confesserà la verità alla sua compagna.