La puntata di Un posto al sole del 9 gennaio sarà ricca di novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Raffaele sarà in pena per Viola, per via del coinvolgimento della figliastra nelle delicate vicende degli ex coniugi Renda. Nel frattempo Guido inizierà a indagare su Michele, per scoprire se il suo amico sia single o se ci sia qualche novità sentimentale. Alice e Nunzio, invece, avranno un duro scontro.

Un posto al sole, anticipazioni 9 gennaio: Raffaele e Ornella in pena per Viola

Raffaele tratta Viola come se fosse sua figlia e nelle recenti puntate di Un posto al sole il portiere di Palazzo Palladini ha seguito con apprensione le delicate vicende sentimentali della professoressa Bruni, e si è interessato alla vita della ragazza. Anche Ornella, dal canto suo, si è mostrata preoccupata per i problemi coniugali della figlia. Nell'episodio del 9 gennaio, Raffaele e la consorte inizieranno a essere in pena per Viola, soprattutto per il crescente coinvolgimento della giovane nelle delicate questioni che ruotano intorno agli ex coniugi Renda. Ultimamente, oltre a occuparsi di fare ripetizioni al piccolo Manuel, la mamma di Antonio si è preoccupata anche dei giocattoli tossici prodotti nella fabbrica dove lavora l'ex moglie del suo agente di scorta.

Al momento non è chiaro se la dottoressa Bruni e il portiere di Palazzo Palladini noteranno che Viola ha un interesse per Damiano o se saranno preoccupati solo per il carattere burbero di Rosa.

Un posto al sole, trama 9 gennaio: Guido indaga sulla situazione sentimentale di Michele

Guido Del Bue, invece, avrà a che fare con Michele.

Nell'episodio di Un posto al sole del 9 gennaio, Saviani tornerà a Napoli, dopo avere trascorso qualche giorno via, e il vigile noterà qualcosa di strano nel suo amico. In particolar modo si accorgerà che il giornalista si dedicherà al lavoro. A quel punto il papà di Lollo inizierà a essere incuriosito, e anche confuso, riguardo la situazione sentimentale del papà di Rossella.

Nelle recenti puntate della soap partenopea, lo speaker radiofonico aveva iniziato una relazione con Fabiana che però, anche per via della distanza, sembrava non decollare. Inoltre Saviani aveva avuto un ritorno di fiamma inaspettato, poco prima di Natale, con Silvia. Al momento non è chiaro se Guido riuscirà a capire se Michele sia ancora single, o se abbia novità in amore o pensieri che lo preoccupano, al punto da farlo buttare a capofitto nel lavoro.

Un posto al sole, episodio 9 gennaio: Alice e Nunzio si scontrano

Durante la puntata di Un posto al sole del 9 gennaio verranno trattate anche le vicende di Alice e Nunzio. Nei recenti episodi Cammarota aveva intrapreso una relazione con la nipote di Marina, ma aveva interrotto la storia nel momento in cui Chiara era rientrata a Napoli.

Purtroppo le indiscrezioni trapelate in rete non preannunciano nulla di buono per i due dipendenti del Caffè Vulcano. Fra Alice e Nunzio ci sarà uno scontro conseguenze imprevedibili e serie. Al momento, però, non è stata chiarita la dinamica dei fatti e se qualcuno si farà male.