La puntata di Un posto al sole del 9 gennaio sarà ricca di colpi di scena e novità per le vicende che ruotano intorno ad Alice e Nunzio. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che la nipote di Marina e Cammarota si incontreranno, e fra di loro ci sarà una lite furiosa. Lo scontro avrà conseguenze serie e imprevedibili. Nel frattempo Raffaele e Ornella saranno in pena per Viola e per il suo coinvolgimento nelle vicende di Damiano e Rosa, mentre Guido tenterà di scoprire quale sia la situazione sentimentale di Michele.

Un posto al sole, anticipazioni 9/1: Alice e Nunzio si scontrano

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Nunzio ha tradito Chiara con Alice e dopo il ritorno di Petrone a Napoli, il cuoco del Caffè Vulcano ha chiuso la relazione con la cameriera. Pergolesi non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a insistere con il collega, ma in un'occasione il figlio di Franco Boschi si è innervosito molto. Dopo queste vicissitudini, la situazione fra i due giovani sfuggirà di mano, e nell'episodio del 9 gennaio Alice e Nunzio si incontreranno e avranno uno scontro che potrebbe avere conseguenze serie e imprevedibili. Al momento le anticipazioni della soap partenopea non forniscono ulteriori dettagli e non chiariscono se sia lo chef o la figlia di Elena ad avere qualche reazione violenta fisica o verbale, o se accadrà altro.

Un posto al sole, episodio 9/1: Raffaele e Ornella sono preoccupati per Viola

Viola e Damiano, invece, continueranno a essere uniti. In particolar modo la professoressa Bruni continuerà a seguire da vicino le vicende del suo agente di scorta e l'irruente Rosa. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 9 gennaio rivelano che Ornella e Raffaele inizieranno a essere preoccupati per Viola.

Attualmente le anticipazioni dell'episodio non chiariscono se la dottoressa e il portiere di Palazzo Palladini saranno in pena per via del carattere rancoroso dell'ex signora Renda, oppure se si accorgeranno che Viola ha iniziato a provare sentimenti per Damiano.

Un posto al sole, puntata 9/1: Guido indaga sulla situazione sentimentale di Michele

Durante l'episodio di Un posto al sole del 9 gennaio, Michele tornerà a Napoli. Dopo avere trascorso del tempo lontano dal capoluogo campano, Guido noterà qualcosa di strano nel giornalista, e pertanto sarà confuso e incuriosito. A quel punto Del Bue inizierà a cercare di capire quale sia la singolare situazione sentimentale di Saviani. In particolar modo il vigile si accorgerà che il papà di Rossella non perderà tempo e si getterà a capofitto nel lavoro. Al momento non è trapelato un indizio che sveli se Michele si sia buttato fra le braccia di Fabiana, se la storia fra i due ex colleghi sia naufragata o se lo speaker radiofonico abbia ancora in mente Silvia.