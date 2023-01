Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano creata da Wayne Doyle, riguardo le puntate che saranno trasmesse martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, rivelano che Elena non sarà molto convinta della controversa scelta che compirà Alice Pergolesi. Damiano Renda fermerà una rapina ai danni di Silvia Graziani. Viola Bruni, intanto, si renderà conto che dovrà prendere una decisione in campo sentimentale il prima possibile, mentre Nunzio sarà disposto a tutto pur di riconciliarsi con Chiara Petrone.

Si verranno a creare, infine, due accese diatribe tra Elena e Marina Giordano ma anche tra Riccardo Crovi e Rossella Graziani.

Elena non sarà d'accordo con la scelta della figlia Alice di denunciare Nunzio

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito agli episodi che andranno in onda martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, anticipano che la decisione dai tratti controversi presa da Alice di denunciare Nunzio per abusi non vedrà d'accordo mamma Elena.

Franco, intanto, sceglierà di prendere in mano la situazione mettendo al corrente Katia su ciò che sta accadendo.

Silvia, poco dopo, si troverà improvvisamente in pericolo quando un malvivente tenterà di rapinarla.

Damiano sventerà la rapina ai danni di Silvia

Le trame dello sceneggiato nostrano della terza rete Rai, riguardo le puntate del 17 e 18 gennaio, svelano che Damiano interverrà in tempo e sventerà la rapina che vedeva coinvolta Graziani.

Il gesto eroico del poliziotto non passerà inosservato a Viola e tra quest'ultima e Renda aumenterà la complicità.

Oramai resasi conto di provare dei profondi sentimenti per Damiano, la maestra si accorgerà di non poter procrastinare oltre una decisione sentimentale.

Renda opererà una scelta spiazzante

Le anticipazioni della fiction daily italiana, riguardo le puntate che andranno in onda il 17 e 18 gennaio, riportano che Nunzio sarà in preda ai sensi di colpa per la scappatella che si è concesso con Alice ma, nonostante ciò, lo chef sarà più che mai intenzionato a ricucire i rapporti con Petrone, persino aggravando la sua già scomoda posizione agli occhi degli inquirenti.

Le pesanti accuse mosse da Pergolesi nei riguardi del giovane Cammarota, invece, saranno motivo di tensioni interne.

Si verranno a creare, inoltre, due guerre tra Marina ed Elena ma anche tra Rossella e Riccardo.

Damiano, successivamente, sarà preoccupato di poter tradire in qualche modo la fiducia di Nicotera, quindi il poliziotto opererà una scelta davvero spiazzante.