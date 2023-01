Continua l'appuntamento con Un posto al sole, che nelle prossime puntate vedrà crescere la tensione a Palazzo Palladini dopo le gravi accuse di Alice mosse ai danni di Nunzio. Un suo capriccio, o forse un amore diventato ossessione, le farà perdere il controllo e prendere una decisione dai risvolti drammatici. Così, senza pensarci troppo, ecco che non perderà tempo a mettere nei guai Nunzio, che si troverà a dover gestire una situazione molto più grande di lui e che potrebbe causargli seri problemi. Che cosa succederà ora?

Un posto al sole anticipazioni 12/01: Nunzio si allea con Silvia

Dopo le gravi accuse di Alice, Nunzio non saprà come fare per dimostrare la sua innocenza. Al Caffè Vulcano, Silvia crederà alla sua versione e si impegnerà a dargli dei consigli sul da farsi, anche se consapevole che non sarà facile chiarire come si sono svolti davvero i fatti, vista l'ostinazione e la determinazione di Alice, che non sembra disposta a cedere. La spinosa faccenda ha ripercussioni anche su due amiche storiche, Elena e Angela.

Un posto al sole puntata del 12/01: Elena e Angela potrebbero finire in tribunale

Elena, avvertita di quanto successo, volerà a Napoli per stare vicino ad Alice, ignara di come sia andata davvero la faccenda.

La situazione rischia di degenerare e di diventare molto pericolosa. Un'amicizia che dura da tempo quella tra Elena e Angela, e che rischia di finire per colpa delle infamanti accuse di Alice mosse a Nunzio, disperato e senza possibilità di risolvere le cose. Come svelano le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 12 gennaio, Viola proverà a fare da mediatrice tra Elena e Angela, essendo legata a loro.

Purtroppo la questione sembrerà ormai andata ben oltre e potrebbe presto trasformarsi in una causa legale.

Un posto al sole episodio 12/01: Nunzio disperato

Come raccontano le anticipazioni di Upas, Nunzio cercherà di mantenere la calma per non far preoccupare le persone che crederanno alla sua versione, tra cui Angela, Franco e Silvia.

Dentro di lui, però, ci sarà la concreta paura di finire nei guai per l'ennesima volta, anche se non per sua responsabilità. Intanto nella puntata del 12 gennaio di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3, Micaela continuerà con la sua pressante opera di seduzione nei confronti di Samuel, che sta mettendo a dura prova la pazienza di Speranza e Mariella. A proposito di Mariella, ecco che avrà un altro incontro con Serena, che potrebbe essere risolutivo dopo la maretta che c'è stata tra loro. Tutte le puntate di Upas sono disponibili gratuitamente accedendo al portale RaiPlay, subito dopo la messa in onda in tv.