Tensione alle stelle nelle nuove puntate di Un posto al sole: le anticipazioni dal 9 al 13 gennaio vedono infatti Nunzio in grossi guai per colpa delle gravi accuse mosse da Alice dopo il loro ultimo incontro, che avrà delle conseguenze inaspettate. Per cercare di risolvere la situazione arriverà anche Elena, pronta a prendere le difese della figlia. Peccato che non sappia come siano andate davvero le cose. Nel frattempo, continuano le indagini di Clara su Alberto e i gioielli che avrebbe rubato, mentre Viola prende una decisione sofferta su Damiano.

Un posto al sole puntate 9-13 gennaio: Alice muove gravi accuse contro Nunzio

Nel dettaglio, nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alice prenderà una drammatica decisione nei riguardi del ragazzo del quale si è perdutamente innamorata e che vuole a tutti i costi. Tutto inizierà dopo l'ultimo struggente incontro prima dell'addio, visto che Nunzio non vuole assolutamente continuare la relazione parallela con Alice, amando Chiara e avendo progetti con lei. Un incontro che avrà delle conseguenze drammatiche e imprevedibili.

Nel frattempo, Viola e Damiano sono sempre più vicini, facendo preoccupare non poco Raffaele e Ornella, ormai certi che il matrimonio con Eugenio sia giunto al capolinea.

Un posto al sole trame 9-13 gennaio: Nunzio ammette le sue colpe

Colpo di scena quando Nunzio ammette le sue colpe, ma nello stesso tempo respinge le gravissime accuse mosse da Alice nei suoi confronti. Franco starà dalla sua parte e gli darà tutto il supporto necessario, ma sarà sufficiente? Intanto, ecco che Elena, in pena per il comportamento della figlia, proverà a convincerla a fare la scelta giusta.

La situazione le sfugge però di mano. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole Nunzio troverà un'alleata anche in Silvia, che proverà a dargli dei consigli su come tenere a bada Alice, anche se ormai tutto è completamente fuori controllo.

Un posto al sole spoiler 9-13 gennaio: Alice riceve un messaggio inaspettato

A Palazzo Palladini la tensione è altissima.

Marina e Roberto non si capacitano di quanto successo, mentre Elena inizia a capire che le cose potrebbero essere diverse da come presentate dalla figlia. Come raccontano le nuove anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 13 gennaio, Alice riceverà un messaggio inaspettato e i suoi sensi di colpa si faranno ancora più insistenti.

Infine, vedremo Clara indagare sui gioielli che ha trovato Alberto e comincerà a credere che li abbia davvero rubati, mentre Viola prenderà la sofferta decisione di allontanarsi da Damiano, impresa che tuttavia si rivelerà impossibile.