Succederanno diversi momenti emozionanti nelle prossime puntate di Un posto al sole. Tra le varie storyline relative alle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio, si parlerà del processo a Lello Valsano, una giornata difficile da affrontare per tutti i coinvolti. Poi Franco dovrà prendere una scelta molto difficile dopo aver ricevuto una notizia dalla sorella, che le anticipazioni non specificano nel dettaglio. Intanto, il dottor Crovi dovrà affrontare un'emergenza medica. Intanto ci saranno nuove tensioni tra Rossella e Riccardo.

Lello Valsano a processo, Niko in ansia

Nel corso della puntata di lunedì 6 febbraio, si parlerà soprattutto del processo nei riguardi di Lello Valsano, che purtroppo metterà in uno stato di ansia tutte le persone che in qualche modo saranno coinvolte. Nonostante la tensione, Niko e Viola affronteranno questo momento con un atteggiamento diverso dal solito. Durante la giornata del processo, Cerruti accetterà di uscire con Bufalotto, anche grazie alla chiacchierata con Mariella.

Nel corso della puntata di martedì 7 febbraio, invece, Niko si sentirà in colpa per aver avuto alcuni momenti di vicinanza con Manuela: questa situazione lo destabilizzerà. Poi verrà ancora dato spazio alle cattive recensioni al Caffè Vulcano, e Silvia avrà ancora molti dubbi su come uscirne in modo 'pulito' da questa incresciosa situazione.

Mercoledì invece si parlerà di Marina, rientrata da Londra in quanto vorrà dedicarsi ai preparativi che riguardano il suo matrimonio con l'amato Roberto. Purtroppo il loro amore verrà minato da alcuni momenti di tensioni - non specificati dalle anticipazioni nel dettaglio - che potrebbero rovinare la loro armonia: Marina e Roberto saranno in crisi, passeggera o meno.

Manuela poi continuerà a soffrire per l'allontanamento da Niko, quest'ultimo sarà deciso a voltare pagina. Poi Bianca cercherà di riavvicinarsi ai genitori, dopo le tensioni delle ultime settimane.

Tensioni tra Rossella e Riccardo, emergenza medica per Crovi

Poi Viola e Antonio dovranno vedersela con Damiano, agente di scorta nelle vesti di Falco.

Proprio quest'ultimo dovrà affrontare una situazione pericolosa - non meglio specificata - che coinvolgerà anche Clara, Angela e Giulia. Passando in casa Ferri, Marina e Roberto si ritroveranno insieme, e si prepareranno a dare il loro benvenuto personale a Silvana. Qualcosa metterà però a rischio la loro serenità e felicità. Poi Ornella prenderà una decisione sul suo futuro lavorativo.

Nuove tensioni tra Rossella e Riccardo. Ma anche problemi in ospedale per il dottor Crovi, che lo metteranno in crisi anche con Ornella. Si temerà poi per Clara, Giulia e Angela, coinvolte in una sparatoria. Non si sa se sia una guerra tra clan, fatto sta che questo momento metterà tutti in apprensione. Franco poi dovrà prendere una scelta che sembra essere molto difficile, anche se le anticipazioni non specificano di cosa si tratta.