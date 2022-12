Uomini e donne è attualmente in pausa per le festività natalizie e riprenderà ad andare in onda a partire dal prossimo 9 gennaio 2023. Alla ripresa della programmazione, ci sarà subito un colpo di scena, visto che Federico Dainese lascerà il programma senza fare la sua scelta. Dalle anticipazioni, si viene anche a sapere che Gemma Galgani riceverà un rifiuto dal nuovo cavaliere Alessandro.

Uomini e donne, puntate gennaio 2023: Federico Dainese lascia il Trono

Uomini e donne non andrà in onda durante le festività natalizie. Come ogni anno, il programma di Maria De Filippi si prende una vacanza e riprenderà la sua normale programmazione solo dopo l'Epifania.

Ma cosa succederà nelle puntate in onda a inizio gennaio? Qualcosa é emerso dalle anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e donne. In quella che si é tenuta poco prima di Natale ad esempio, c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Il tronista Federico Dainese ha deciso di lasciare il trono e abbandonare il programma senza fare la sua scelta. Interromperà il suo percorso, proprio come aveva fatto Federica Aversano qualche settimana fa.

I motivi che hanno spinto Dainese a lasciare Uomini e donne

Come accennato, il tutto verrà mandato in onda a partire dal prossimo 9 gennaio, data in cui riprenderà la normale programmazione di Uomini e donne dopo la pausa natalizia. In quell'occasione, il pubblico scoprirà le motivazioni per le quali Dainese avrà deciso di interrompere anzitempo il suo percorso.

Il sospetto è che Federico si sia reso conto di non aver affrontato nel modo migliore questa avventura. Va ricordato che il tronista ligure é stato spesso criticato da Gianni Sperti proprio per il suo percorso. Infatti è sembrato che Dainese non avesse intenzione di intraprendere una relazione seria, ma che cercasse una ragazza con cui divertirsi.

Alessandro rifiuta Gemma: ennesima delusione per la dama

Dando uno sguardo anche alle registrazioni avvenute tra Natale e Capodanno, si viene a sapere che gli altri due tronisti Lavinia e Federico Nicotera, ancora non sono arrivati ad una scelta. Forse sceglieranno ad inizio 2023. Nell'attesa, spazio alle vicende del Trono Over che regalano al pubblico di Uomini e donne sempre tante soprese.

Anche nelle puntate in onda a inizio gennaio, ampio spazio al nuovo cavaliere Alessandro. Sull'uomo metteranno gli occhi diverse dame del parterre, una tra tutte, Gemma Galgani. Stando alle ultimissime anticipazioni, sarà in arrivo una cocente delusione per la 72enne di Torino. Alessandro infatti, dopo una breve frequentazione, la rifiutera. Tra loro, a detta di Alessandro, potrà esserci solo amicizia. Resta da capire come la prederà Gemma. Per scoprirlo bisognerà aspettare la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne.