Gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore proseguono su Rai 1. Durante le puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, a casa Colombo ci sarà grande curiosità per il ritorno di Marco. Inaspettatamente, Gemma e l'ex ritroveranno una certa sintonia.

Intanto Matilde scoprirà che il cognato ha dei problemi con Stefania, mentre Vittorio avrà una discussione con la stessa Frigerio, dopo aver espresso la propria solidarietà a Marco, sempre più diffidente nei confronti di Tancredi.

Continuerà intanto ad esserci una forte intesa tra Adelaide e Marcello e questo desterà la curiosità di Ludovica.

Trame Il Paradiso delle signore: Gemma chiede aiuto a Roberto

Il ritorno di Marco non lascerà Gemma indifferente: la ragazza capirà che l'ex starà affrontando un periodo difficile. La giovane indagherà e chiederà l'aiuto di Roberto. Marco riverserà tutta la colpa della propria tensione su Tancredi e su un'importante intervista in cui a breve si dovrà cimentare con un grande personaggio del cinema. Solo Matilde riuscirà a capire che in realtà il nervosismo del cognato sarà causato da Stefania. In occasione di una cena, Gemma e Marco avranno modo di ritrovare una certa sintonia e resteranno insieme fino a sera inoltrata.

Vittorio comprenderà la decisione di Marco di non fidarsi di Tancredi, nonostante il cambiamento di quest'ultimo.

Tutto ciò non farà che scatenare la furia di Matilde, la quale accuserà Conti. Sarà così che Vittorio si sfogherà con Landi, poi consiglierà a Marco di fare un passo avanti verso suo fratello. Quando Tancredi scoprirà che dietro l'avvicinamento di Marco c'è lo zampino di Vittorio, andrà su tutte le furie e affronterà il direttore del Paradiso.

Spoiler Il paradiso delle signore al 3 febbraio: Adelaide propone a Marcello di diventare socio del Circolo

Dopo aver trascorso una notte di passione insieme, Adelaide e Marcello si rivedranno per stabilire come comportarsi in futuro. Intanto i pettegolezzi su di loro saranno sempre più insistenti. Ludovica sarà curiosa di scoprire quale tipo di rapporto intercorre tra il suo ex e la Contessa.

Nel frattempo la giovane Brancia deciderà di accettare la proposta di diventare vicepresidentessa del Circolo, mentre Adelaide proporrà anche a Marcello di diventare socio.

Proseguiranno pure i piani di Umberto su Palazzo Andreani. Il Commendatore si guarderà bene dallo svelare a Flora quali saranno i suoi 'colpi'.

Intanto, le Veneri si prepareranno ad accogliere Sandra Milo, la nuova testimonial dei collant. Alfredo mostrerà interesse per la diva e questo non farà altro che far ingelosire Irene.