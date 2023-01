Manca una sola settimana al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne: lunedì 9 gennaio, infatti, sarà trasmessa in tv la prima puntata 2023 del dating-show, che però è già stata registrata. Le anticipazioni di ciò che andrà in onda nelle prossime settimane, riguardano i veterani del Trono Over: Riccardo prosegue nel tira e molla con Gloria, Gemma si infatua di Alessandro ma lui chiude perché per lui è solo un'amica, Armando viene rimproverato da Maria De Filippi. Nessun ritorno nel parterre al rientro dalla pausa natalizia: Ida è innamoratissima di Vicinanza, Pinuccia non è più stata vista in studio.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Dopo circa 20 giorni di stop, Uomini e Donne tornerà in onda con le puntate che sono state registrate durante le feste: il cast si è ritrovato agli Elios il 21, 28 e 29 dicembre, dando vita a ben tre nuovi appuntamenti che saranno proposti ai telespettatori da metà gennaio in poi.

Chi ha assistito alle ultime riprese del 2022, ha raccontato che i protagonisti sono stati sempre i soliti e che nessuna vecchia conoscenza è rientrata nel parterre (Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono felicissimi e presto voleranno a Miami per la loro prima vacanza da coppia).

Da quando la sua storica ex ha lasciato il programma, Riccardo fa parlare di sé esclusivamente per il tira e molla con Gloria: dopo essere stato rifiutato a ridosso del Natale, Guarnieri è riuscito a far cambiare idea alla dama.

La romana, infatti, ha voluto dare l'ennesima possibilità al cavaliere, non ascoltando il parere di Maria che ha parlato di "possesso" da parte del tarantino nei suoi confronti.

Poche novità in arrivo a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata lo scorso 29 dicembre, riguardano anche Armando e il rimprovero che ha ricevuto da Maria De Filippi per come si è comportato con una ragazza che avrebbe voluto conoscerlo.

Il napoletano ha provato a giustificare la sua sparizione dalla vita della giovane sostenendo che sarebbe stata lei quella non interessata: la conduttrice Mediaset non ha creduto a questa versione dei fatti, anzi ha smascherato Incarnato raccontando che si sarebbe rifiutato di fare una video chiamata con la corteggiatrice per paura che lei lo registrasse.

"Ma pensi di essere l'unico qui? Ti senti un personaggio?", ha detto la padrona di casa del dating-show all'indirizzo del veterano del cast.

Dopo quest'ennesima sfuriata di De Filippi, c'è chi ipotizza che Armando potrebbe non essere riconfermato nel parterre proprio come è accaduto con Pinuccia Della Giovanna circa un mese fa.

Niente scelta per i giovani di Uomini e Donne

Nelle prime puntate del 2023, si parlerà anche di Gemma e della breve ma intensa frequentazione che ha avuto con Alessandro. Il 52enne del parterre, dopo essere stato "pressato" da Tina in un paio di registrazioni sull'attrazione che dovrebbe provare per Galgani, ha deciso di chiudere e di relegare il loro rapporto ad un'amicizia.

Sul fronte giovani, invece, né Federico né Lavinia hanno ancora scelto: la conduttrice di Uomini e Donne ha chiesto ai tronisti di quanto tempo hanno bisogno ancora per poter prendere la loro decisione finale, ma entrambi sono rimasti sul vago.

Le prossime riprese del format Mediaset sono previste dopo l'Epifania, e molti fan si aspettano che almeno uno tra Nicotera e Mauro scelga e lasci il posto alle attesissime new entry. Anche se il Trono Classico ha perso due suoi protagonisti (Aversano e Dainese si sono ritirati), la redazione non ha ancora presentato chi li sostituirà sulla poltrona rossa e animerà la seconda parte di stagione.