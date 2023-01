Ida e Alessandro passano il primo Capodanno insieme dopo l'uscita di scena da Uomini e donne, e raggiungono Gemma Galgani a Torino.

In queste ore l'ormai ex dama del trono over ha condiviso sui social un po' di immagini della sua serata speciale di Capodanno trascorsa insieme al nuovo fidanzato e alla sua amica del cuore, conosciuta proprio nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Ida e Alessandro: il primo Capodanno d'amore insieme dopo la scelta a Uomini e donne

La storia d'amore tra Ida e Alessandro prosegue a gonfie vele, e dopo essere usciti di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi per viversi la loro storia d'amore, i due si mostrano felici e spensierati insieme sui social.

Proprio nelle ultime ore Ida e Alessandro hanno trascorso insieme la serata di Capodanno, pronti ad accogliere nel migliore dei modi l'arrivo del nuovo anno.

A testimoniare tutto sui social sono stati i filmati che la coppia ha scelto di condividere con le tantissime persone che li seguono e li supportano.

Tuttavia la vera sorpresa c'è stata nel momento in cui accanto a Ida e Alessandro è comparsa anche un'altra protagonista molto amata di Uomini e donne.

Ida e Alessandro passano il Capodanno con Gemma (Video)

Trattasi di Gemma Galgani. La dama è stata raggiunta a Torino dalla coppia di fidanzati e insieme hanno trascorso la serata di Capodanno.

Un gesto importante quello di Ida e del suo nuovo compagno, il quale testimonia il profondo affetto che l'ormai ex dama siciliana del trono over prova nei confronti di Gemma, sempre stata al suo fianco in tutti i momenti di difficoltà.

Gemma e Ida hanno passato insieme la serata tra balli, musica e sane risate, come testimoniano i video che sono apparsi su Instagram.

"La felicità", di Simona Molinari è il brano che la coppia hanno scelto di condividere per immortalare i momenti della serata insieme a Gemma.

Ida e Alessandro passano il capodanno con Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/LDC4dT85QK — Mario Brown (@MarioBro66) January 1, 2023

Intanto cresce l'attesa per il ritorno in tv di Uomini e donne: la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sarà nuovamente in onda a partire da lunedì 9 gennaio con le puntate inedite che sono state registrate nel corso delle ultime settimane.

Gemma pronta a tornare a Uomini e donne nelle nuove puntate di gennaio 2023

I colpi di scena non mancheranno, e in particolar modo per Gemma Galgani ci sarà spazio per nuove conoscenze e frequentazioni, anche se le anticipazioni di gennaio raccontano che Gemma verrà rifiutata da Alessandro.

In attesa di scoprire se la dama torinese riuscirà questa volta a trovare il suo principe azzurro, col quale immaginare un futuro roseo fuori dallo studio televisivo Mediaset, non mancheranno neppure i soliti confronti/scontri con la sua nemica giurata Tina Cipollari, che sarà sempre sul piede di guerra contro Gemma.

L'appuntamento è fissato per lunedì 9 gennaio 2023, come sempre alle 14:45 su Canale 5 e in replica su La5 nella fascia del preserale.