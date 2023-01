La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, rivelano che Umberto (Roberto Farnesi) e Ferdinando (Fabio Fulco) festeggeranno il probabile acquisto di Palazzo Andreani, dopo che il commendatore proverà a corrompere l'ingegner Bonetti. La Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti), alla luce dei fatti, decideranno di rimettere in vendita l'immobile, il quale verrà prontamente rilevato da Guarnieri senior.

Barbieri vivrà ciò come un tremendo fallimento, così Ludovica (Giulia Arena) penserà di invitarlo a un evento al Circolo che si terrà la sera stessa. Il cameriere, durante l'evento in questione, non reggerà le continue provocazioni dell'ex armatore e finirà per tirargli un pugno nel viso. La giovane Brancia deciderà di chiudere i ponti con l'ex fidanzato in via definitiva e, come se non bastasse, rivelerà allo stesso di essersi ufficialmente fidanzata con Torrebruna. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, la fresca alleanza stretta tra Umberto e Ferdinando potrebbe spingere il commendatore a consigliare a Torrebruna di denunciare Marcello per aggressione.

L'alleanza tra Ferdinando e Umberto darà i suoi primi frutti

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata con un conflitto, intriso di gelosia e vendetta, tra la nobile Di Sant'Erasmo e il cognato. Faida nata sul finire del sesto capitolo della soap, quando il banchiere aveva troncato la relazione con la contessa, dicendole di essersi innamorato di Flora (Lucrezia Massari), così la zia di Marco (Moisè Curia) aveva deciso di tenersi le quote dell'atelier del cognato che le aveva restituito in buonafede Dante (Luca Bastianello).

Se da un lato Adelaide è stata affiancata sinora da Matilde (Chiara Baschetti) e Marcello, per contrastare la coppia composta da Flora e Umberto, dall'altro lato il banchiere a breve stringerà un'alleanza anche con Ferdinando, patto che permetterà ai due uomini di soffiare Palazzo Andreani alla "concorrenza".

Ferdinando potrebbe denunciare Marcello per aggressione

Mettere una pedina ambiziosa come Barbieri fuori dalle mire burattinaie della contessa potrebbe essere la prossima mossa in serbo da Umberto e Ferdinando, specialmente dopo che il socio di Salvo si dimostrerà violento al Circolo.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, il commendatore potrebbe consigliare a Torrebruna di denunciare Marcello per aggressione, così da rendere totalmente innocua la società William e smorzare considerevolmente i futuri piani strategici di Adelaide