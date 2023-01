Ida Platano vive la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza fuori da Uomini e donne, ma non mancano le critiche e le polemiche dei fan social.

In tanti, infatti, vedendo il nuovo percorso dell'ormai ex dama del trono over fuori dallo studio televisivo di Canale 5, sostengono che Ida non sarebbe interessata per davvero al cavaliere napoletano e che, il suo cuore, batterebbe ancora forte per il suo ex Riccardo Guarnieri.

Ida volta pagina con Alessandro: prosegue la love story fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano ha scelto di chiudere il suo percorso in studio a Uomini e donne e lo ha fatto lasciandosi alle spalle la fine della sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Una relazione che ha tenuto banco per diversi anni all'interno delle dinamiche del talk show pomeridiano di Canale 5, tra continui alti e bassi, separazioni e ritorni di fiamma.

Dopo cinque anni di tiritere, Ida Platano ha scelto di darsi una seconda possibilità in amore e questa volta lo ha fatto intraprendendo una relazione col cavaliere Alessandro Vicinanza.

I due, da circa due mesi, fanno coppia fissa fuori dallo studio di Uomini e donne, pronti a viversi questa nuova storia d'amore insieme, lontani dai riflettori e dalle telecamere del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

I fan dubitano su Ida Platano dopo l'addio a Uomini e donne

Sui social, Ida aggiorna i fan sull'evolversi della sua relazione: i due hanno trascorso le feste di Natale e il Capodanno insieme e, in questi primi mesi d'amore, non sono mancate le dediche smielate sui social.

Tuttavia, nonostante la dama si professi innamorata e felice al fianco di Alessandro, i fan social di Uomini e donne continuano a dubitare sull'ormai ex dama del trono over.

C'è chi sostiene che Ida non sia realmente felice così come vuol far credere ai suoi numerosi follower su Instagram e che, al più presto, potrebbe ritornare in studio per riprendere in mano le redini del suo tormentato rapporto con Riccardo Guarnieri.

'Tornerà in studio per Riccardo', i fan di Uomini e donne polemici su Ida

"Ida non ha mai smesso di amare Riccardo anche se adesso sta con un altro uomo", ha scritto un utente sui social commentando la nuova vita della dama fuori da Uomini e donne.

"Ida tra poco tornerà al centro dello studio e sicuramente metterà la parola fine alla sua storia d'amore con Alessandro.

Lei non può stare senza telecamere", ha sentenziato un altro fan social del programma di Canale 5.

"Le mancano le telecamere e sicuramente tornerà in trasmissione nel 2023 per Riccardo", ha commentato un altro spettatore e appassionato di Uomini e donne commentando le ultime vicende di Ida Platano.