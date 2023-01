Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della tv soap bavarese, creata da Bea Schmidt, raccontano che Gerry chiederà a Shirin un pacchetto da donare a Vanessa a nome di Max. La schermitrice, però rifiuterà il dono perché ancora in collera col personal trainer, quindi il golfista andrà nella camera di Ceylan per restituirle il pacchetto. Giunto nella stanza, Richter ascolterà involontariamente una telefonata dell'amica scoprendo che la stessa ha perso la testa per Henning.

Thomas, titolare di un importante studio legale, chiederà all'avvocatessa Constanze di recarsi in Svizzera portando con sé una valigetta dal contenuto misterioso. Per convincere la sorellastra di Maja a prendersi tale impegno, Heilmeier la ricatterà mettendola dinanzi a un bivio: qualora consegnasse la valigia misteriosa diverrebbe socia dello studio legale, mentre in caso contrario rischierebbe di perdere tutto.

Vanessa rifiuterà il regalo datole da Gerry a nome di Max

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore riportano che Gerry si sentirà in colpa per aver contribuito a far separare Max e Vanessa. Dopo aver scoperto che il fratello aveva tradito la receptionist con Elsa, il golfista sulle prime aveva mantenuto il segreto ma, complice la sua innata schiettezza e ingenuità, aveva finito per rivelare l'oscuro segreto del consanguineo proprio alla giovane Sonnbichler, la quale aveva lasciato il fitness trainer.

Voglioso di far riconciliare la coppia, Gerry chiederà a Shirin di dargli un pacchetto regalo del suo salone di bellezza, così che possa donarlo a Vanessa a nome di Max.

La nipote di Alfons, però, non vorrà saperne di accettare il presente, così Richter si dirigerà nella camera dove alloggia Shirin per restituirle il pacchetto regalo.

Arrivato in stanza, il fratello di Max ascolterà fortuitamente una telefonata di Ceylan, dove verrà fuori che la ragazza si è presa una cotta per Henning. Notizia amara che la stessa Shirin confermerà a Gerry conclusa la chiamata.

Thomas ricatterà Constanze

Al Fürstenhof arriverà Thomas Heilmeir, avvocato nonché proprietario di un importante studio legale, al quale Constanze cercherà sin da subito di fare una buona impressione.

Fiutando le attenzioni di von Thalheim, Thomas vorrà sfruttarle proponendo all'avvocatessa di partire per un viaggio in Svizzera portando con sé una valigetta dal contenuto misterioso.

Allo stesso tempo la proposta dell'avvocato di grido si trasformerà ben presto in un vero ricatto: se Constanze accettasse l'offerta diventerebbe socia dell'ambito studio legale, mentre nel caso in cui rifiutasse rischierebbe di perdere tutto.