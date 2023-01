Ida Platano cambia vita con Alessandro Vicinanza dopo l'addio a Uomini e donne. L'ormai ex dama del trono over ha scelto di dare una svolta definitiva alla sua vita sentimentale e lo ha fatto assieme al cavaliere napoletano che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Un vero e proprio cambiamento radicale per Ida Platano, notato anche dai tantissimi fan che la seguono e la supportano sui social, molti dei quali le consigliano di andare avanti su questa strada e di perseguire la ricerca della sua felicità.

La nuova vita di Ida Platano dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, da circa due mesi Ida Platano ha scelto di uscire di scena dal cast di Uomini e donne over e lo ha fatto andando via dalla trasmissione con Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere napoletano, dopo averla corteggiata a lungo in trasmissione, è riuscito a far breccia nel cuore della dama siciliana che, contrariamente ad ogni aspettativa, ha dimostrato di essere davvero alla ricerca di un principe azzurro e non di visibilità mediatica.

In pochi, infatti, credevano nella buona riuscita di questa storia d'amore e tra i primi ad attaccare Ida Platano vi era Tina Cipollari.

Secondo l'opinionista, Ida sarebbe ritornata in studio nel giro di poco tempo, infatti aveva detto: "Nel giro di venti giorni si lasciano" ma alla fine non è andata così.

Ida volta pagina e cambia vita con Alessandro fuori da Uomini e donne

L'ex dama di Uomini e donne ha voluto cambiare radicalmente vita e, questa volta, si è lasciata alle spalle in maniera definitiva la fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

I due sono stati a lungo protagonisti di una relazione "tormentata" caratterizzata da un bel po' di alti e bassi e scontri accesi.

Alla fine, però, dopo averci riprovato per l'ennesima volta, Ida ha preferito non dare più credito alle parole di Riccardo Guarnieri e questa volta si è lasciata alle spalle il passato, intenzionata a costruire il suo futuro al fianco di Alessandro.

In una recente diretta Instagram, l'ex volto del trono over ha svelato che ben presto partirà per un viaggio importante con il suo fidanzato: i due si recheranno a Miami, per concedersi qualche giornata di assoluto relax.

'Rendi felice chi ti merita', i fan tifano per la felicità di Ida Platano

E, questo cambio vita di Ida Platano non è passato inosservato neppure agli occhi dei tantissimi fan che la seguono e la supportano sui social.

"Sono felicissimo di vederti felice. Continua così e realizza i tuoi sogni e la tua felicità", le ha scritto un utente su Instagram.

"Rendi felice chi ti merita veramente", si legge ancora dai messaggi social che sono stati recapitati ad Ida Platano, condivisi dalla dama stessa tra le stories del suo profilo Instagram.