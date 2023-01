Uomini e donne torna su Canale 5 il 9 gennaio, ma nel frattempo continuano ad arrivare aggiornamenti sui protagonisti dello show e anche su chi è uscito dal programma per vivere la propria storia d'amore. È questo il caso di Ida e Alessandro, felici e innamorati più che mai. Nonostante i dubbi sollevati da Tina e Gianni, la coppia prosegue la relazione e ormai non si lascia nemmeno un momento, anche in occasione delle feste natalizie. Ida, che tiene sempre aggiornati i suoi tanti follower su Instagram, ha voluto sfogarsi con un post che ha raccolto migliaia di commenti.

Ida e Alessandro sempre insieme dopo Uomini e Donne, Riccardo ricordo lontano

Ormai quella con Riccardo è storia chiusa. A proposito di Guarnieri, sta circolando un Gossip in queste ore. A quanto par, dei fan hanno inviato a Deianira Marzano degli scatti in cui Riccardo era in compagnia di una donna in Campania, forse Gloria, e subito si sono moltiplicati i commenti sui social, visti gli ultimi trascorsi tra i due.

Poco importa a Ida, che ha passato le feste in compagnia di Alessandro Vicinanza, ma non solo. Ida ha trovato anche il tempo di andare a fare un giro con suo figlio a Torino per fare una sorpresa all'amica Gemma, con la quale ha un ottimo rapporto.

U&D Ida e Alessandro: presentazioni ufficiali in famiglia

La storia d'amore tra Ida e Alessandro prosegue a gonfie vele e sono state fatte anche le presentazioni ufficiali. Insomma, pare che il passo successivo sia la convivenza e perché no, il matrimonio. Mentre era a Torino, Ida ha passeggiato con Alessandro e Gemma tra le vie della città, assaporando la magica atmosfera natalizia.

Una volta rientrata in hotel, Ida si è però sfogata sui social, provata dalle camminate con la sua amica Gemma: “Mi fanno male i piedi, sono stanchissima”.

Alessandro Vicinanza svela: 'Io e Ida siamo veramente provati'

A rincarare la dose anche Alessandro, che ha scritto sul suo profilo ufficiale Instagram: “Siamo veramente provati”.

La stanchezza era talmente forte che i due hanno pensato di cenare in stanza, proposta accolta anche da Samuele, il figlio di Ida. Tuttavia è stata proprio Platano a convincere tutti a scendere per cena, non dimenticando di postare sui social i piatti.

Ovviamente Ida e Alessandro hanno passato anche il Capodanno insieme, e la ex dama di Uomini e Donne ha voluto fare gli auguri ai numerosi fan che la seguono sempre su Instagram, con una frase che non lascia spazio a dubbi: “Il nuovo anno è l’occasione per scrivere una bella storia”. Nel frattempo si attende il ritorno del programma su Canale 5, previsto per lunedì 9 gennaio nella consueta fascia del primo pomeriggio.