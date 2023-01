Dovrebbe mancare pochissimo alle scelte dei due tronisti giovani rimasti nel cast di Uomini e donne: Federico e Lavinia, infatti, stanno per concludere il loro percorso e presto saranno sostituiti da volti nuovi. Sulle new entry del Trono Classico 2023 si sa ancora poco, ma in queste ore è trapelata la data della prossima registrazione: venerdì 6 gennaio uno tra Nicotera e Mauro potrebbe lasciare il programma in coppia. Quasi nessuna novità, invece, nel Trono Over che ripartirà dai soliti Riccardo, Gemma e Armando.

Attesa per le prossime riprese di Uomini e Donne

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata, Maria De Filippi si è informata sulle tempistiche con le quali Federico e Lavinia intendono scegliere. Visto che entrambi i tronisti continuano a rimandare la decisione che concluderà il loro percorso nel dating-show, la presentatrice ha voluto informarli che presto dovranno sciogliere tutti i dubbi che hanno e fare il nome della persona con la quale vogliono fare coppia lontano dai riflettori.

Oggi, lunedì 2 gennaio, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anticipato la data della prossima registrazione: il cast di ritroverà agli Elios venerdì 6 e sicuramente arriveranno interessanti aggiornamenti anche sui due ragazzi che stanno cercando l'anima gemella in tv da metà settembre.

Le indecisioni dei protagonisti di Uomini e Donne

Secondo i fan, dunque, almeno uno tra Federico e Lavinia potrebbe fare la scelta venerdì prossimo, giorno in cui sono previste le prime riprese di Uomini e Donne del 2023. Le ultime anticipazioni che sono trapelate sui giovani protagonisti del cast, fanno sapere che sono entrambi confusi e si barcamenano a fatica tra i loro spasimanti.

Nicotera, ad esempio, si è riavvicinato ad Alice dopo un periodo di gelo e questo ha fatto infuriare Carola: quest'ultima è scoppiata a piangere quando ha assistito al bacio che il tronista ha dato alla sua "rivale" in esterna.

La romana Mauro, invece, si è scambiata effusioni prima con Alessio Campoli e poi con Alessio Corvino a distanza di 24 ore: questo comportamento ha fatto arrabbiare tutti e due i corteggiatori e ha mandato in crisi la già indecisa Lavinia.

Il cast 2023 di Uomini e Donne

Visto che le scelte di Lavinia e Federico sono vicine (dovrebbero arrivare entrambe entro la fine di gennaio), i fan di Uomini e Donne si aspettano da un momento all'altro la presentazione dei quattro tronisti che animeranno la seconda parte di stagione del dating-show di Canale 5.

Il Trono Classico, infatti, ha già perso due suoi protagonisti (Federica Aversano e Federico Dainese hanno abbandonato senza scegliere, quindi sono tornati a casa da soli) e fino ad ora la redazione non li ha sostituiti con nessuno. Un parere che stanno condividendo molti spettatori, è che gli autori stiano aspettando le decisioni finali di Nicotera e Mauro per rinnovare completamente il cast giovane della trasmissione e dare ufficialmente il via all'edizione 2023.

In queste settimane si è vociferato del possibile arrivo sulla poltrona rossa di ragazzi sconosciuti, quindi non ex corteggiatori o volti già noti alle persone che seguono da anni la trasmissione, ma non sono trapelati ulteriori dettagli né sui loro nomi né sulle loro identità in generale.

La curiosità del pubblico, però, è anche su come si concluderanno i percorsi dei due tronisti che da settembre partecipano al format di Maria De Filippi: Federico sceglierà una tra Carola Carpinelli e Alice Barisciani, mentre Lavinia opterà per uno dei due Alessio che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.