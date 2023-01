La puntata di ieri, lunedì 9 gennaio 2023, del Grande Fratello Vip 7 è stata molto intensa e colma di sorprese, discussioni e colpi di scena. All'indomani della diretta su Canale 5, i gieffini hanno approfittato della serenità della casa più spiata d'Italia per godersi un pomeriggio in totale relax. In cortiletto, Edoardo Tavassi ha ripensato a quanto accaduto nella puntata del Reality Show, quando ha incontrato Clizia Incorvaia, ed a quanto è emerso sul suo rapporto nato nel loft di Cinecittà con Micol. Il romano ha deciso di esprimere i propri pensieri a Daniele Dal Moro.

I pensieri di Tavassi sulla puntata

Tavassi si è mostrato molto dispiaciuto per il fraintendimento legato a Nicole Murgia. Per tale motivazione, il fratello di Guendalina ha confidato di aver gradito ciò che è emerso nel corso della puntata riguardo alla sua frequentazione con Micol Incorvaia. In particolare, il romano ha avuto modo di parlare direttamente con Clizia Incorvaia che ha riscontrato che nella coppia siano sorti alcuni problemi. L'ex gieffina ha sottolineato di non intravedere più quella magia che si notava all'inizio. Secondo Clizia, infatti, Micol ha sofferto molto in questi giorni e per tale motivazione, ha preteso onestà da parte di Edoardo che, però, ha tranquillizzato la ragazza evidenziando di voler proseguire la sua storia con Micol.

Il 38enne ha successivamente affermato a Daniele che quanto è stato fatto vedere nella clip mostrata da Alfonso Signorini riguarda la storia reale con l'influencer e i due non fanno cose eclatanti nell'ambito del loro rapporto. Edoardo, per spiegare a Dal Moro, un po' meglio le dinamiche della relazione con Micol ha sottolineato che è consapevole di ciò che si dice con Incorvaia e non ha nessun interesse che la compagna d'avventura non lo riferisca pubblicamente.

Edoardo Tavassi e la battuta di Capodanno

Daniele Dal Moro ha espresso tutto il suo apprezzamento per il video ammettendo che era carino e di essersi commosso per quanto visto. Successivamente, però, il dialogo fra il veneto e Tavassi si è spostato sulla battuta poco carina effettuata dal 38enne nella notte di capodanno che ha condotto Micol Incorvaia a trascorrere alcuni momenti di sconforto e profonda insicurezza.

Sull'argomento, Edoardo ha evidenziato: "Io faccio battute e questo fa parte di me, non mi posso snaturare", aggiungendo, però, di essere molto dispiaciuto per quanto successo e si è definito pronto a prestare maggiore attenzione per non ferire più l'influencer, specialmente su argomenti sui quali la gieffina è particolarmente sensibile. Nonostante non siano stati giorni semplici per la coppia denominata Incorvassi, sembrerebbe che Edoardo e Micol siano nuovamente uniti.