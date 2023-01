Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha recentemente anticipato che il cast del dating-show Uomini e donne si ritroverà agli Elios giovedì 12 gennaio per dare vita alla registrazione di una nuova puntata. I fan si aspettano qualche novità soprattutto nel Trono Classico: sono settimane che si vocifera che Federico è vicino alla scelta, ma fino ad ora non l'ha neanche annunciata. Il 6 gennaio Nicotera ha ammesso di sentirsi ammaliato da Carola, ma che ancora non è pronto a preferire lei ad Alice.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Manca meno di una settimana ad una nuova registrazione di Uomini e Donne: Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per rivelare la data in cui sono previste le prossime riprese del format di Maria De Filippi.

Dame, cavalieri e tronisti torneranno in studio il 12 gennaio e aggiorneranno il pubblico presente su quello che è accaduto nei giorni precedenti.

Le anticipazioni delle ultime puntate che la redazione ha "messo in cantiere" (quelle che saranno trasmesse su Canale 5 durante tutto il mese in corso), sono sempre cominciate con la notizia "nessuna scelta".

Molti spettatori attendono da tempo che almeno uno tra Federico e Lavinia prenda la sua decisione finale e lasci il programma in coppia, ma fino ad ora tutto ciò non è avvenuto. I protagonisti del Trono Classico, infatti, continuano a dirsi confusi e soprattutto non pronti a fidanzarsi.

Le discussioni a Uomini e Donne

Il 6 gennaio ci sono state le prime riprese di U&D del 2023, ma neppure in quell'occasione i due tronisti hanno annunciato la loro scelta.

I fan si aspettavano che alla fine delle vacanze di Natale almeno uno tra Federico e Lavinia si fosse schiarito le idee e fosse pronto a prendere la propria decisione.

Le anticipazioni che stanno circolando, invece, parlano di continue discussioni tra i tronisti e loro corteggiatori: Nicotera, per esempio, ha litigato con Carola accusandola di essere superficiale.

I due si erano visti in esterna ed erano stati bene, ma rivedendosi il romano ha detto di non riconoscersi, perché è come se la ragazza lo ammaliasse e non gli facesse capire più nulla.

Per quanto riguarda Alice, ha chiesto spiegazioni sul perché non è stata portata fuori. Quando Maria ha domandato a Federico con quale delle due sue spasimanti volesse ballare, lui ha risposto "con nessuna" ed è tornato al suo posto.

Novità nel parterre Over di Uomini e Donne

Anche Lavinia ha trascorso la maggior parte dell'ultima registrazione a litigare: la tronista si è scontrata duramente con Alessio Corvino sulla segnalazione che ha visto protagonista il corteggiatore a Capodanno. Il romano ha ribadito che la persona con la quale è stato fotografato è solo una cara amica, ma la bella Mauro non ci ha creduto al 100% e ha provato a metterlo in difficoltà.

Con Alessio Campoli, invece, il percorso procede per il meglio: i due sono usciti in esterna e si sono anche baciati.

Uno spoiler della prossima registrazione molto atteso è anche quello su Armando Incarnato. Il cavaliere non ha partecipato alle riprese del giorno dell'Epifania e c'è chi ipotizza che possa essere stato allontanato definitivamente in seguito a dei comportamenti che hanno fatto arrabbiare la padrona di casa. Pertanto diversi telespettatori aspettano di capire se Incarnato sarà presente o meno alla prossima registrazione.