Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir cadrà tra le braccia di Ümit, ma non potrà immaginare che in realtà sia vittima di una trappola ordita da Fikret per farlo fuori. Demir arriverà anche a mentire a Züleyha e Sevda per trascorrere la notte con Ümit. Tutte queste bugie, però, faranno stare male la moglie, che si renderà conto di essere veramente innamorata di Demir.

La telefonata di Ümit

Arriverà la sera e Demir riceverà una telefonata da Ümit, così deciderà di raggiungerla. Quando Züleyha e Sevda lo vedranno andare via, ovviamente gli chiederanno dove si stia recando, ma lui non darà spiegazioni, dicendo semplicemente che ha bisogno di uscire, ma che sarebbe rientrato subito.

Züleyha avrà un brutto presentimento e crederà che Demir stia uscendo con un'altra donna, ma non pretenderà nessuna spiegazione. Anche Sevda penserà la stessa cosa, così consolerà Züleyha e la inviterà a combattere per lui, visto che la ama nel profondo.

Züleyha capisce di essere innamorata di Demir

Züleyha aspetterà Demir sveglia per tutta la notte e si chiederà dove possa essersi cacciato. Questo comportamento la porterà a una sola conclusione: si sta innamorando di Demir seriamente.

La ragazza non potrà immaginare che Demir, in realtà, sta trascorrendo una notte di passione con Ümit. Quest'ultima non lo farà in quanto realmente interessata a lui, ma solamente perché Fikret spingerà Ümit a sedurre Demir con l'inganno.

Le bugie di Demir

Il giorno seguente Züleyha racconterà a Sevda che Demir ha trascorso la notte fuori, e il suo racconto sarà pieno di disgusto. Improvvisamente, Demir giungerà a casa e le due donne gli chiederanno dove ha trascorso la notte. Per lui sarà un momento molto imbarazzante, così deciderà di coprirsi dicendo una bugia.

Dirà che è andato a cena con degli amici, che ha bevuto qualche bicchiere di troppo e per questo motivo ha preferito dormire in albergo piuttosto che guidare per tornare a casa. Züleyha minimizzerà tutta la situazione e inviterà il marito a unirsi a lei per la colazione.

La promessa di Demir a Sevda

Sevda non si fiderà per niente delle parole di Demir e ovviamente noterà negli occhi di Züleyha un velo di tristezza.

Per questo motivo non riuscirà a trattenersi e dirà a Demir che Züleyha si è molto preoccupata per lei.

Demir, in un primo momento, non crederà alla preoccupazione di Züleyha raccontata da Sevda, ma successivamente farà un passo in avanti e prometterà alla donna di non trascorrere più una notte fuori casa, almeno senza avvisare. Bisognerà capire però se, dietro questa promessa, ci sarà il pentimento di Demir per aver trascorso la notte con Ümit.